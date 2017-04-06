İstikbal'in Duisburg'taki mağaza açılışında konuşan Boydak Dış Ticaret Genel Müdürü Yahya Kemal Berber, “İstikbal markasını bünyesinde bulunduran Boydak Holding, bilindiği üzere ülkemizin ekonomiye en fazla istihdam ve ihracat sağlayan kurumlarından biridir. 2017’de de 1 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin istihdamına daha da fazla katkı yapmak da en büyük amacımız."

Ayrıca İstikbal'in 100'den fazla ülkeye ihracatı olan global bir mobilya markası olduğunu da hatırlatan Berber, “İstikbal'den ve Boydak Holding’den, Türkiye'nin 2023 hedefleri açısından yüksek beklentimiz var. Bugün burada İstikbal'in Almanya'da 12., Avrupa'da ise 75. mağazasını açarak bu hedeflerimize ilerlemekteyiz. 2017'de dünyanın dört bir yanındaki toplam 21 ülkede yeni İstikbal mağazaları açarak bu hedeflere daha da yaklaşacağız. Dünya standartlarında İstikbal kalite, konfor ve estetiğine daha rahat erişebilmeniz için çok özel indirimlerle Avrupa'da İstikbal Baharı Kampanyası’nı da bu açılışla birlikte başlatıyoruz. Siz sevgili Duisburglular’dan, sizlere ait olan bu mağazaya ve Türkiye’nin markası İstikbal’e sahip çıkmanızı, Avrupa’da İstikbal Baharı indirimlerinden ve açılışa özel hediyelerden faydalanmanızı istirham ediyoruz.” diye belirtti.

2017'de 1 milyar dolarlık ihracat hedefleyen Boydak Holding'in lider markası İstikbal, Duisburg’ta açtığı Almanya’da 12., Avrupa’da ise 75. mağazasıyla, mağazalar zincirine bir yenisini daha eklerken, "Avrupa'da İstikbal Baharı Kampanyası’nı da bu açılışla birlikte başlatmış oldu.