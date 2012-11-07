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İşverenlerle İşçiler Bu Fuarda Buluşacak

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'nce düzenlenecek "KAYİF 2012 Fuarı"nda iş verenle iş arayanlar bir araya gelecek.

İşverenlerle İşçiler Bu Fuarda Buluşacak
20-22 Kasım tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuar hakkında bilgi veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, fuara 120 firmanın katılacağını söyledi.

Fuarda iş verenle iş arayanları bir araya getireceklerini ifade eden Ayçiçek, şöyle devam etti:

"İşverenler işçisini fuarda seçebilecek. Fuara katılan her firmanın insan kaynakları müdürleri, danışmanları hazır bulunacak. İş arayanlarla birebir görüşme yapacaklar. İş arayanlar da kendilerine uygun işi fuarda seçebilecek. Bunun yanı sıra özellikle eğitimleri devam eden öğrencilerin de fuara katılarak iş veren yetkilileri ile görüşmelerini istiyoruz. Çünkü, işverenin hangi alanlarda elemana ihtiyaç duyduğu öğrenilerek öğrencilerin kendilerini o alanlarda yetiştirmeleri gelecek açısından önem taşıyor. Ayrıca firma yetkilileri iş aramadaki becerilerinin arttırılması yönünde katılımcılara tavsiyelerde bulunacak."

Ahmet Ayçiçek, fuar süresi boyunca il müdürlüğü önünden yarım saatte bir araç kaldırılarak katılımcıların fuar alanına götürüleceğini kaydetti.

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