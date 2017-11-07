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İthal eti bitirecek proje!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "İthal eti bitirmek için 23 cazibe merkezi ilde kadınlara ilgilenebileceği sayıda hayvan vereceğiz. Böylece küçük aile işletmeleri oluşturulacak" dedi.

İthal eti bitirecek proje!
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 'ucuz et' projesine ilişkin açıklamada bulundu. Fakıbaba, projeye iki marketin dahil edilmesi konusundaki eleştirilere yanıt verdi. Fakıbaba, "Tüm illerde şubesi olan marketleri seçtik. Marketler arasında taraf tutmuyoruz. Şartname koyduk, ihale ile verdik. Neden bu marketlere verdik, çünkü 81 ilde var. Şimdi İstanbul'da var, Şırnak'ta yok olur mu? İki firma eşit olunca ikisine de verdik. Yoksa 1 firmaya verecektik" dedi.
"Et satışı 10 tona çıkarılabilir"
Fakıbaba, kasapların projeye neden kendilerinin dahil edilmediği yönündeki eleştirilerine, "İki zinciri kontrol etmek var, bir de 50 bin kasabı ayrı ayrı kontrol etmek var" şeklinde yanıt verdi. Et satışının 6 tondan 10 tona çıkarılabileceğini söyleyen Fakıbaba, piyasa oturuncaya kadar regülasyona devam edeceklerini belirtti.
"Hayvancılıkta küçük aile işletmeleri kuracağız"
Öte yandan ithal eti bitirmek için bakanlığın, 23 cazibe merkezi ilde aile işletmelerine yönelik yeni bir proje üzerinde çalıştığını da söyleyen Fakıbaba, "Kısa zamanda küçük aile işletmelerini devreye sokacağız. Ailede kadınların sigortalı olacağı bir sistem üzerinde çalışıyoruz, kadının ilgileneceği bir sayıda hayvanı vereceğiz. Cazibe merkezleri illerinde olacak, bu 23 ilde düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
(finanshaber)
 
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