İthalat bağımlılığına neşter

Türkiye'de ithalat bağımlılığının yüksek olduğu veya gelecekte artması beklenen petrokimya, otomotiv, makine ve elektronik sektörleri başta, çeşitli ürün gruplarına özel teşvik mekanizmaları devreye alınarak, motor ve aktarma organları, ekran ve sensör teknolojileri, ileri malzemeler, biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi alanlardaki yatırımlar özendirilecek.

Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 2017-2019 dönemine ilişkin Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) Eylem Planı'ndan yapılan derlemeye göre, Türkiye'de ithalata bağımlılığın yüksek olduğu girdilerde yatırımların özendirilmesi ve ihracata dönük yüksek teknolojili üretimin artırılması amaçlanıyor.

Plana göre, ara malı ithalat bağımlılığını azaltacak yüksek katma değerli yatırımlar teşvik edilecek. Başta petrokimya, otomotiv, makine ve elektronik sektörlerinde olmak üzere, ithalat bağımlılığının yüksek olduğu veya gelecekte artması beklenen ürün grupları tespit edilerek, bu alanlardaki yatırımların önündeki temel engeller belirlenecek. Bu kapsamda; motor ve aktarma organları, ekran ve sensör teknolojileri, ileri malzemeler, biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi öncelikli alanlardaki yatırımların özendirilmesi için ihtiyaç duyulan teşvikler uygulamaya geçirilecek.

İthalat bağımlılığının yüksek olduğu imalat sanayisi ham maddelerinde ikincil üretim özendirilecek. Dışa bağımlılığın yüksek olduğu alüminyum ve petrokimya ürünleri açısından atıklardan geri kazanıma dönük ikincil üretim desteklenecek.

Yerli üretimin yeterli olmadığı alanlarda, konusunda yetkin yabancı firmaların yatırımları ülkeye çekilecek. Bu amaçla öncelikli ürünler ve bu ürünlere yönelik hedef firma listeleri oluşturulacak. Belirlenen firmalarla görüşmeler yapılarak yatırımlarını ülkeye çekecek mevzuat ve teşvik iyileştirmeleri gerçekleştirilecek. Türkiye'de kıt olan ya da hiç bulunmayan temel ham maddeler ile teknolojilerin temini için küresel tedarik zincirinde doğrudan yer almayı sağlayacak firma alımları ya da yurt dışı yatırımları desteklenecek. Yurt dışı yatırımlarını özendirecek mevzuat ve destek mekanizmaları oluşturulacak.

AA



