İyi tarım için eğitim

İyi Tarım Uygulamaları kapsamında İlimizde bu yıl ilk kez sertifikasyona başlayacak Su Ürünleri Yetiştiricilerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ‘nde görevli konu uzmanları; Makine Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ahmet Bülbül, Balıkçılık Ve Su Ürünleri Şube Müdürü Dr. Bekir Doğan, Veteriner Hekim Bülent Coşar, Gıda Mühendisi Zemliha Çıklacoşkun, Ziraat Mühendisleri Erkan Karadağ, Gökşen Saray, Bülent Yozgat Ve İTU Birim Sorumlusu Ziraat Mühendisi Meltem Kaynak Kök tarafından eğitim verildi.

Eğitimde; İş ve işçi sağlığı, İşletmede iş güvenliği, Acil durum, Su ürünleri yetiştiriciliği, Balıkçılık açısından kimyasalların ve dezenfektanların kullanımı ile bu ürünlerin depolanması, Gıdalarda ve işletmede hijyen ile ilgili bilgi ve İyi Tarım Uygulamaları konularında katılımcılara sertifika verildi.

İL Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Ülke genelinde işletme başına yapılan Gıda Denetimlerinde ilimiz birinci sırada yer almaktadır. Hedefimiz gıda denetimlerindeki bu tecrübemizi İTU ürünlerinin denetiminde de göstererek tüketicilerimize verdiğimiz hizmet kalitesini artırmak ve devam ettirmektedir.” Denildi.

Haber: Ufuk Çamdal



