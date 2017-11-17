İyi tarımcılar buluştu

27 üretici ve 13 teknik elemanın katıldığı gezi kapsamında Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bulunan elma bahçeleri, üzüm bağları gezilerek üretim teknikleri incelendi. Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü'ne giden ekibe ilk etapta Teknik Koordinatör Özkan Altun tarafından, Enstitünün Ar-Ge faaliyetleri hakkında genel bilgi verilerek, Enstitünün araştırma laboratuvarları, sera ve deneme alanları gezilerek uzmanlardan ayrıntılı bilgiler alındı.
Kayseri ekibi ayrıca Gaziantep’te İTU yapan işletmelerden Antep fıstığı bahçeleri ve zeytinlikleri gezerek bölgenin yerli ürünlerinden olan domates ve Trabzon hurmasının bölgemize adaptasyonu ile ilgili ön incelemeler yaptı.
Teknik gezinin tamamlanması ile birlikte bölgenin kültürel zenginlikleri de üreticilere gösterilerek iller ve üreticiler arasında köprüler kurulmasına vesile oldu.
İyi Tarım Uygulamaları; Tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler bütünüdür.
Haber: Tunahan KAYA