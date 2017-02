Kadın çiftçiler ekolojik olarak eğitilecek

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, Bakanlık Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü Nimet Kaleli, ERÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İhsan Keleş, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, ile ziraat odaları başkanları ve kadın üreticiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan; yaklaşık 4 yıl önce 20 kadın çiftçiyle organik tarım çalışmalarına başladıklarını ve bu gün sadece bu kursta 41 kadın üreticinin sertifika alacağını dile getirdi. Benzer projelerin sayısının artacağını belirten İl Müdürü Özkan Kayacan, sözlerine şöyle devam etti;

“Bizim için özellikle ekolojik üretim merkezi ve eğitim merkezi tabirleri çok önemli. Ekolojik üretim merkezinde insanlar için üretim yapacağız, eğitim merkezinde ise kadın çiftçilerimize eğitimler vereceğiz. Malumunuz iki tane organik pazarımız var. Senenin belli günlerinde iki pazarımızda ürünlerimizi satma imkânı buluyoruz. Fakat bazen satamadığımız veya satılmadan yarımamül/mamül halde getirilebilecek ürünlerimiz var. Bunları da bu projemizdeki yapacağımız tesis ile siz kıymetli üreticilerimiz pazarlama imkânı bulacaksınız. Devir artık internet devri, ürettiğimiz ürünlerimizi inşallah bir web sayfası üzerinden çok rahat satma imkânı bulacağız.”

“Sizler gayret ettiğiniz sürece bizler sizlerin önünü açacağız” diyerek kadın üreticilere seslenen Kayacan projeye ilk olarak Bünyan Karahıdır’da başlatma kararı aldıklarını kaydetti. Karahıdır’da atıl durumda olan bir okulun Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılacağını; iç dekorasyonunun ise bakanlık bütçesinden İl Müdürlüğü tarafından yapılacağını belirten Kayacan, "“Tabi ki ilk önce bu merkezden Karahıdır’daki üreticilerimiz istifade etmeye başlayacak. Daha sonra tüm organik üreticilerimizin bu tesisten istifade etmesini sağlayacağız” dedi.

Her geçen gün beslenmeden kaynaklı hastalıkların arttığını altını çizen Kayacan, projenin sadece bireyler için değil, aynı zamanda gelecek nesiller için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü Nimet Kaleli ise yaptığı konuşmada kadın çiftçilerle böyle bir projenin açılışında bir araya gelmekten şahsı ve ekibi adına mutluluk duyduğunu belirterek; “Bakanlığımız tarafından her yıl farklı illerde fark yaratan özel projeler seçiyoruz. Bu projelerde önemli noktamız kadın istihdamına destek verilmesi, bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması ve girişimci kadınların harekete geçirilmesini öncelikli nedenlerimiz olarak belirliyoruz. Kayseri’de yapmış olduğumuz bu çalışma da gerçekten bölge açısından çok önemli bir alan oluşturacak. Çünkü İç Anadolu Bölgesi’nde ve Kayseri’de böyle kadın çiftçilere yönelik Ekolojik Eğitim ve Öğretim Merkezi ne yazık ki yok. İnşallah bu projeyle birlikte kadınlar hem eğitim alacaklar, hem de organik üretimle birlikte ürettiklerini işleyip pazarlama imkanı bulacaklar. Bu kadınlar için önemli bir istihdam alanı da oluşturmuş olacak diye düşünüyoruz. Bakanlığımızın kırsal kadına yönelik yürüttüğü çalışmalar gerçekten son derece kadınlarımız tarafından her proje ilgiyle katılımların artmasını sağlıyor. Şuanda 41 kadınımız bu projenin içerisinde yer aldı. Her geçen gün bu sayının artacağını düşünüyoruz. Çünkü bu tip çalışmaların görünür hale gelmesi, başarılı kadınların da ‘Biz varız’ diyerek kendilerini gösterebilmeleri diğer kadın çiftçiler için de bir etki yaratmakta. Her zaman bir projenin çarpan etki yaratmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu proje ile birlikte bize gelen talepler giderek artacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından eğitime katılan kadın çiftçilere sertifikaları verildi.

İHA