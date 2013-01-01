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Kadın Girişimci Sayısı Artmalı

Kayserili kadın girişimci Berna İlter, 2013 yılında kadın girişimci sayısının artıracak, yasal ve ekonomik düzenlemeler beklentisinde olduklarını kaydetti.

Kadın Girişimci Sayısı Artmalı
2012 ve ondan önceki 4 yıldan bu yana Kayseri’de kadın girişimcilerin önemli yol kat ettiğini ifade eden Berna İlter, bu süreç zarfında gelişme kaydeden Kadın Girişimciler Kurulunun, 2013 ile birlikte kadınlar için daha fazla etkinlikte bulunacağını söyledi.
2013 yılından itibaren kadın girişimci sayısının artmasını arzu ettiklerini dile getiren İlter, 2013 ve ötesi için, “İstihdamı artırmak için kreş ödemelerinin artırılması ya da kadınların çok istihdam edildiği yerlerde kreş sayılarının artırılması gerekiyor. Aynı zamanda kadın girişimcilerin artması için de mikro kredilerin artması gerekiyor, daha fazla girişimcilik eğitimi verilmesi gerekiyor. 2013 yılından itibaren bu ve benzeri düzenlemeler yapılırsa, beklenen kadın girişimci sayısı için yol açılabilir.” diye konuştu.
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