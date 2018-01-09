Kadro müracaatları için son 3 gün

Başkan Çelik, kalan 3 gün süre içerisinde saat 08:00 ile 19:00 arasında vatandaşların hizmetinde olacaklarını ifade ederek, "Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar 01 Ocak 2018 tarihinde resmi gazete de yayımlanmıştı. 2 Ocak 2018 tarihi itibariyle de 10 günlük süremiz başlamıştı. Yani 11 Ocak 2018 tarihinde mesai bitimine kadar kamuda, il özel idareler ve belediyelerde çalışan arkadaşlarımızın kurumlarına müracaat etmeleri gerekiyor. Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günleri çalışan arkadaşlarımızın müracaatlarıyla ilgili form veya eksik evrakları varsa onları tamamlamak için sendikamız açıktı. Aynı şekilde bazı kamu kurum ve kuruluşları, belediyelerimizde bu sürecin sıhhatli bir şekilde tamamlanması için nöbetçi arkadaşlarımız bırakıldı. Aynı zamanda bu kalan üç günlük süre içerisinde Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığımız sabah 08:00 ila 19:00 arasında arkadaşlarımızın her hangi bir eksik evrakı olursa arkadaşlarımızın hizmetinde olacağız. Hak İş Konfederasyonu Genel Merkezimiz tarafından hukukçuların oluşturmuş olduğu bir telefon hattı kurulmuştur. Bu telefon numaralarından çalışan arkadaşlarımızın kafalarına takılan sorular var ise arayıp sorabilirler. 0312 417 80 02 ve 0312 418 48 72 numaralı telefonları arayarak hukukçularımızdan kafalarına takılan soru işaretlerini buradan cevaplandırabilirler" dedi.

İHA

