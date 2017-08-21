KALDER “Toplam Kalite Yönetimini” yaygınlaştıracak

1990 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın yönlendirmesiyle, Koç, Sabancı, Eczacıbaşı gibi kurumların bir araya gelerek TSE desteğiyle kurduğu KALDER, amacı Toplam Kalite Yönetimi felsefesini Türkiye’de yaymak olan bir sivil toplum kuruluşu. Merkezi İstanbul’da olan KALDER, Kayseri’de yaklaşık 4 yıldır faaliyet gösteriyor ve amacına uygun hareket ederek, işletmelerde TKY felsefesinin yaygınlaşmasını, dolayısıyla toplu bir kurumsallaşmayı hedefliyor.

KALDER Temsilcisi Salih Yalçın’ın, Kayseri’de yapılan faaliyetlerle ilgili söyleşisinin ayrıntıları şöyle:



Neden böyle bir derneğin kurulmasına ihtiyaç duyulmuş?



“KALDER’den kısa bir süre önce de 1988 yılında Avrupa ülkelerinde standartları artırmak amacıyla Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) kurulmuş. KALDER kurulduktan sonra Batı’ya bakıyor ve EFQM’i ve onun kendi geliştirdiği Mükemmellik Modeli’ni fark ediyor. KALDER de bu modeli alıp Türkiye’de uygulama kararı alıyor ve EFQM’in uluslararası iş ortağı oluyor. 93 yılından itibaren de KALDER ulusal düzeyde Türkiye Mükemmellik Ödüleri’ni vermeye başladı. Bu ödüller kamu ve özel sektör kategorilerindedir. Kamu ödülleri Cumhurbaşkanlığı himayesinde verilir, özel sektör ödülleri de her yıl Kasım ayında düzenlenen Kalite Kongresi’nde takdim edilir. Ki bu kongre Avrupa’nın en büyük yönetim-organizasyonu addedilir.”



Türkiye’de ne şekilde faaliyet gösteriyorsunuz?



“Merkezimiz İstanbul’dadır. 2000 yılına kadar da KALDER yayılımı amacıyla Ankara, Eskişehir, İzmir, Bursa’da şubeler kurdu. 2000 yılından sonra da Anadolu’ya yayılım çerçevesinde temsilcilikler oluşturmaya başladı. Şu anda Trakya’da, Kayseri, Antalya ve Kocaeli’nde temsilciliklerimiz var. 2 bin 500 civarında üyemiz var, bunların bin kadarı kurumsal üye. Bunların yüzde 35’i kamu kuruluşu. Kayseri’de 2014 yılı itibariyle faaliyete geçtik. Sanayi Odasında hizmet veriyoruz.”



“Misyonumuz TKY’yi yaymak”



“Temelde eğitim veriyoruz. Eğitim portföyümüz de 120’ye yakın eğitim konumuz var. Stratejik yönetim, süreç yönetimi, mükemmel liderlik, ISO serisi eğitimleri sahada verimliliği artırıcı 5S. Kayzen, TPM, yalın gibi konular, insan kaynakları, performansa dayalı yönetim sistemleri, mülakat teknikleri gibi Bu eğitimler sahadan yöneticiler tarafından veriliyor. Faaliyetlerimizi bize destek, yön versin diye ‘istişare kurulu’ adı altında bir gönüllü birim ile yürütüyoruz. Yaklaşık 10 kurum yöneticisinden oluşan bir kurul bu. Şu anki İstişare Kurulu Başkanımız Başyazıcıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başyazıcıoğlu. Bu kurul içerisinde Sanayi Odası, Ticaret Odası, Kayserigaz, Kilim Mobilya, 2. Anabakım Müdürlüğü, BOYTAŞ, Orta Anadolu kurumları var.”



Kayseri’deki üye sayınız nedir?



“ Şu anda 30 kurumsal üyemiz var. O kurumlardan büyüklüklerine göre 2 ya da 3 temsilci oluyor, dolayısıyla 90’a yakın bireysel üyemiz var.”



Kayseri’de TKY’yi yaygınlaştırmak konusunda etkiniz ne oranda?



“Bu biraz maddi imkanlarla da alakalı. Sonuçta biz bir derneğiz. Ancak dokunduğumuz kuruluşlarda bir fark oluşuyor. Ama dokunabilme kabiliyetimiz maddi imkanlarımızla ve personel sayımızla sınırlı. Burada ben ve Genç KALDER’den bir arkadaşımız var. Ama dokunduğumuz kurumlarda stratejik planlama yapılması konusunda başarılı olduğumuz aşikar. Bir kere küçük, orta ya da büyük ölçekli işletme ya da kamu veya özel sektör, hangi işletme olursa olsun bir süre sonra nerede olacağını tasarlamak zorunda. Buna da vizyon diyoruz. Vizyonunu tasarlamayan kurumlar başarı elde ediyorsa bunun tesadüf sonucu olduğunu düşünüyoruz ya da geçici başarılar olarak görüyoruz. Gerçekten hedeflediği noktaya bir stratejik plan dahilinde koşan kuruluşlar ancak planlı başarı elde etmişlerdir. KALDER önce bunun önemini vurguluyor. Her girdiği kurumda mutlaka vizyon belirleme ve stratejik plan çalışmalarını güçlü bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyor ve EFQM Mükemmellik Modeli bu stratejik planın hayata geçmesinde çok önemli bir sorgulama aracı. Önceden ‘müşteri odaklı olmak’ çok popülerdi. Oysa Mükemmellik Modeli mükemmelliği; paydaş (hissedarlar, müşteri, çalışanlar, toplum ve bunun içinde devlet ya da kamu) beklentilerini en iyi şekilde tanımlayan, anlayan, hatta aşabilen ve bunu sürdürebilen kurumlar mükemmellikte olgunlaşmış kurumlardır şeklinde tanımlıyor."



Özetle size gelmeleri için başlıklar halinde ilk 3 neden nedir?



“Bir kere planlı başarı için KALDER’in çok ciddi argümanları var. Sistematik olmak için gelebilirler ve kamu ya da toplumsal bilinç edinmek açısından faydalı olmak için de gelebilirler. KALDER’in sistematiğindeki kriterlerinden biri topluma katkıdır. KALDER bir kriteri buna ayırmıştır ki, bununla ilgili neler yaptığımızı sorgular ve kurumları sosyal sorumluluk açısından buna teşvik eder. Dolayısıyla ilki kurumsal başarı için, ikincisi vizyoner bakan daha başarılı bireyler olabilmek amacıyla bireysel başarı için, üçüncüsü de topluma katkı sağlamak KALDER’e başvurabilirler.”



Bu yılki Mükemmellik Zirvesinde neler göreceğiz?



“Bu yılki Mükemmellik Zirvesi ‘Geleceği Tasarlamak’ ana temasıyla Kayseri Ticaret Odasında Ekim ayında gerçekleştirilecek. Bu etkinliğe Kayseri’de 2014’te başladık, 2015’te de ilk Erciyes Mükemmellik Zirvesi’ni organize ettik. İlk ikisini çok keyfili ve başarılı düzenledik. Üçüncüsünün de iskeleti tamam. Bu yıl da çok başarılı bir organizasyona imza atacağız.”

İHA



