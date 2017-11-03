"Kalkınmanın yolu çiftçiden geçer"

Kayseri Pancar Kooperatifinde araçların çiftçilerin hizmetine sunulması esnasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Kooperatif olarak, çiftçilerimizin işini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarının zamanında teminini geliştirdikçe inanıyoruz ki çiftçilerimiz elde ettikleri ürünlerden daha fazla gelir elde etme imkanına kavuşacaklar. Kayseri Pancar Kooperatifi olarak çiftçimize hizmette temel felsefemiz, Türk çiftçisinin gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlamak. Ürünlerinin değerinde satılması suretiyle elimizden geldiği kadar çiftçimizi daha fazla gelire kavuşturmaktır. Zaten Türkiye’nin kalkınması öncelikle Türk çiftçisinin kalkınmasından geçiyor. Bu anlayış içerisinde hizmetlerimizi gerçekleştirecek ve yeni teşebbüslerimiz, girişimlerimiz olacaktır” dedi.





Üretim faaliyetinin arttırmanın yolunun üreticilerin teknik hizmetler ve ihtiyaçlarının karşılanmasından geçtiğini kaydeden Başkan Akay şunları söyledi:

“Çiftçilerimize her türlü kolaylığı sağlıyoruz”

“Kayseri Pancar Kooperatifi 77 bin ortağı olan Türkiye’nin en büyük kooperatiflerinden bir tanesi ve Pankobirliğin de en büyük üyelerinden bir tanesi. Her yıl yaklaşık 10 bin çiftçi ile sözleşme yapılıyor ve çiftçilerimize her türlü katkıyı, kolaylığı sağlıyoruz. Pancar ekim sözleşmesi yapılan çiftçinin yanında başka tarımsal faaliyet yapan ortaklarımıza da hizmet etmek gerekir. Bu çerçevede son yıllarda bu konuda önemli gelişmeler kaydetmeye başladık. Özellikle bakliyat konusunda ay çekirdeği ve kabak çekirdeği konusunda bölgemizde yetişen diğer tarımsal ürünler alanında çiftçilerimizle birlikte sözleşmeli tarım yapmaya başladık. Silajlık mısırı da bu sene en etkili noktaya getirdik. Böylece çiftçimize pancarın dışındaki diğer ürünlerden de para kazandırma anlayışı içerisinde bu işler yapılıyor. Bu olumlu gelişmeler sayesinde piyasada gerçekten çiftçimizin de memnun olduğu, mutlu olduğu durum ortaya çıktı. Çiftçilerimiz gerek ay çekirdeğinde gerek kabak çekirdeğinde gerekse nohut, fasulye ve mercimekte gibi ürünlerinden gelir elde edecek şekilde bir alım politikası sergilendi. Bizim hedefimiz tabi bunu daha da geliştirmektir. Özellikle Kayseri Şeker’e bağlı Panpa şirketimizin pazarlama faaliyetlerinde gelişme kaydetmesi bu üretim faaliyetlerimize de ayrıca güç veriyor. Bu sayede ürünlerin pazarlama imkanının artmasıyla üretim kapasitesinin artması birlikte gerçekleştiriyor. Tabi ki üretim faaliyetinin arttırmanın yolu üreticilere tabi bir takım teknik hizmetler ve ihtiyaçlarının karşılanmasından geçiyor. İşte Pancar Kooperatiflerimiz de çiftçimize bu alanda gereken hizmeti ayağına götürmek için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Çiftçinin ihtiyacının ayağına kadar iletilmesinde ve ürettiği ürünlerin ayağında alınarak değerlenmesine katkı sağlama konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”



Programa, Başkan Hüseyin Akay’ın yanı sıra Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Harun Halıcı, Hurşit Dede, Halis Lektemur, Denetim Kurulu Üyeleri Av. Kaan Savruk, Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Pancar Kooperatif Müdürü Uğur Metiner, Pankobirlik temsilcileri, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı ve kooperatif çalışanları katıldı.

İHA

