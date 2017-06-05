Kamuya 100 bin memur alınacak

Özel sektör Türkiye İş Kurumu vasıtasıyla işe alım ilanlarını yayınlarken; bakanlıklar da açık pozisyonları için sitelerinde duyuru yapıyor. Kamu kurumları ise Devlet Personel Başkanlığı (DPB) aracılığı ile eleman ihtiyaçları için çağrıda bulunuyor. Bu doğrultuda DPB'de şu an 25 bin 453 alım ilanı yer alıyor.



DPB tarafından, 4 bin 970 açıktan atama ve nakil sayılarının kamu idare kurum ve kuruluşlarına dağılımı yapıldı. PTT de bu yıl 2 bin 500 personel alacağını açıkladı. 4 bakanlık ise yıl sonuna kadar yaklaşık 68 bin kişiyi daha istihdam edeceğini duyurdu.



Böylece kamunun şu an aradığı memur sayısı 100 bin 673 oldu. İşte bakanlıkların atama programları:

Bu yıl toplam 40 bin öğretmen alımı yapmayı hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı, bunun 20 binini bu ay alacak.



Sağlık Bakanlığı, bu yıl 12 bin 500 sağlık personeli, 13 bin doktor ve 17 bin şirket personeli istihdam edecek. Ağırlık, lise mezunlarına verilecek.



Adalet Bakanlığı, yazılı sınav ve mülakatla 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alınacağını duyurdu.



Gıda ve Tarım Bakanlığı ise 2 bin 500 kamu personeli alacağını açıkladı.



İSTİHDAM TAKVİMİ

Gümüşhane Üniversitesi: 16 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Hacettepe Üniversitesi: 5 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

İstanbul Teknik Üniversitesi: 2 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru bugün.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi: 2 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Akdeniz Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Artvin Çoruh Üniversitesi: 10 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: 2 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

Gazi Üniversitesi: 8 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru bugün.

Fırat Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru yarın.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 3 akademik personel alacak. Son başvuru yarın.

Karabük Üniversitesi: 30 akademik personel alacak. Son başvuru yarın.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: 13 akademik personel alacak. Son başvuru yarın.

Ömer Halisdemir Üniversitesi: 7 akademik personel alacak. Son başvuru yarın.