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KAPIDA KALİTENİN ADRESİ “TUNA ÇELİK KAPI”

Her zaman kalite, müşteri memnuniyeti ve yenilikçiliği kendilerine ilke edinen Tuna Çelik Kapı, sektöründe en üst noktada yer almayı amaçlıyor. Çelik kapılarda esas olan güvenlik ve sağlamlık unsurlarının yanına estetik, dekoratif dizayn, farklı malzemelerden oluşan zengin alternatifleri de katarak "kapı" kültürüne yeni bir boyut kazandırmaya çalışıyor.

KAPIDA KALİTENİN ADRESİ “TUNA ÇELİK KAPI”
 Can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışan Tuna Çelik Kapı kullanılan kilit, sac, ahşap ve aksesuarlar ürünün hem dayanıklı hem de ömrünün uzun olmasını hedefliyor. Tuna çelik kapı bilinçli ve parasına değer veren tüketicilerin arayacağı kalite ve standartları sağlamaya özen gösteriyor. Ürünlerini TSE ve ISO 9001 kalite belgeleriyle ve 2 yıl garanti hizmetiyle tüketicilere sunuyor.
Klasik, panel, ahşap kaplamalı lüks, ithal kaplamalı özel ürünler, kabartma ahşaplı mobilyalı ve deri kaplamalı kaplamalarıyla her zevke hitap ediyor. 
 Bursa, Edirne, Tekirdağ, Manisa, İzmir, Adapazarı, Karaman’da hizmet veren Tuna Çelik Kapı yurt dışında ise 30 ülkeye hizmet veriyor.  Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Türkî Cumhuriyetlerine kadar büyük bir coğrafyada Tuna Çelik Kapı'nın güvenliğini vatandaşlara sunuyor. 
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KAPIDA KALİTENİN ADRESİ “TUNA ÇELİK KAPI”
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