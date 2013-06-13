KAPIDA KALİTENİN ADRESİ “TUNA ÇELİK KAPI”

Can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışan Tuna Çelik Kapı kullanılan kilit, sac, ahşap ve aksesuarlar ürünün hem dayanıklı hem de ömrünün uzun olmasını hedefliyor. Tuna çelik kapı bilinçli ve parasına değer veren tüketicilerin arayacağı kalite ve standartları sağlamaya özen gösteriyor. Ürünlerini TSE ve ISO 9001 kalite belgeleriyle ve 2 yıl garanti hizmetiyle tüketicilere sunuyor.

Klasik, panel, ahşap kaplamalı lüks, ithal kaplamalı özel ürünler, kabartma ahşaplı mobilyalı ve deri kaplamalı kaplamalarıyla her zevke hitap ediyor.