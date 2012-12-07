Kar Yağışı Durdu Satışlarda Durdu

Tüm yurdu etkisi altına alın kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığının düştüğü son iki gün sonarsında, güneşin sıcak yüzünü göstermesi vatandaşlara adeta bahar havası yaşatırken, esnafların işlerini de aksattı.

Soğuk havalar nedeniyle bir çok vatandaşın eldiven, atkı ve bere alması umuduyla esnaflar, tezgahlarının ön tarafına ürünlerini koydu. Ancak, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi satışları vurdu.

Esnaflar, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte satışlarının durduğunu, beklenilen satışları yapamadıklarını söyledi.