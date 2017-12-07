"Kar yatırıma engel değil"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Katlı Kavşağı’nda beton atma işlemini takip etti ve kar yağışına rağmen hız kesmeden çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İstanbul’da katıldığı toplantıların ardından Kayseri’ye gelir gelmez bazı yatırım alanlarında incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, Melikgazi Katlı Kavşağı’nda yapılan beton atma işini takip etti.

Burada yaptığı açıklamada olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Bugün şehir içine sezonun ilk karı yağdı. Kayseri de her zaman ‘Erciyes’e 6 sefer kar yağar, 7’nci şehir içine yağar’ denir. Bu senede öyle oldu. 7’nci kar şehir içine yağdı. Kar yağdı; ancak bizde durmak yok. Büyükşehir Belediyesi olarak karın yağdığı ilk günlerde de çalışıyoruz. İki gündür İstanbul’daydık. Kayseri’yi tanıtmak için iki önemli toplantıya katıldık. Uçaktan iner inmez yatırımları takip ettim. Şu an Melikgazi Belediyesi önündeki katlı kavşağın beton atma işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada gerekli tüm tedbirler alındı. Kış şartlarında beton kalitesiyle ilgili gerekli katkı maddeleri katılarak beton atılıyor. Kısa zamanda bu işlem tamamlanacak. Aynı anda birçok pompayla birlikte 30’yakın mikser ile beton dökme işlemi yapıldı. Yılbaşından önce katlı kavşağı açarız diye söylemiştik. Şu ana kadar olağanüstü bir sıkıntı olmadı. İnşallah bu bölgeyi yılbaşına kalmadan hizmete sokacağız. Hizmet etmek isteyene hiçbir bahane yok. Kar da yağsa, kışa da girsek biz hizmet etmek için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda kazasız belasız burayı bitirip hizmete açacağız” dedi.