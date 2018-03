Kasaplar 'ucuz et' kararına tepkili

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ESK'dan sağlanan uygun fiyatlı etler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ülke genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerden 2'sine dağıtım yetkisi verilmesini değerlendirdi.



'KASAP ESNAF İÇİN ÜZÜNTÜ VERİCİ'

Söz konusu uygulamanın kasap esnafı yönünden üzüntü verici olduğunu ifade eden Palandöken, bu uygulamanın, esnaf ve sanatkarı korumayı ve kollamayı öngören yasaya aykırı olduğunu savundu. Palandöken, piyasada satış faaliyetinde bulunan işletmeler arasında ayrım yapıldığını iddia ederek, uygulamanın bu yönden de rekabet hukuku kurallarına ters düştüğünü öne sürdü. Kırmızı et sorununun, üretimin artırılmasına dönük tedbirlerle aşılabileceğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Sorunun temelinde üretim yetersizliğinin olduğu, bu alanda faaliyet gösteren bütün kesimlerce kabul edilen bir husustur. Halkımıza ucuz et satılabilmesi, bizim de öteden beri arzu ettiğimiz bir konudur ancak bunun, bir kesimi mağdur eden bir uygulamayla yapılmaması gerekir. Talebimiz, ülke genelinde faaliyet gösteren 26 bin kasap iş yerine de bu imkanın tanınmasıdır. Konunun acilen çözümü için Rekabet Kurumuna gidiyoruz."



2 MARKET ZİNCİRİ SATIŞ YAPACAK

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü marketlere ucuz ve uygun fiyattan et satışına ilişkin dün yazılı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, "31 Ekim 2017 akşamı saat 17.00'ye kadar 8 firma Kurumumuza müracaatta bulunmuştur. Kurumumuzca oluşturulan komisyon tarafından bu 8 firmanın başvurusu değerlendirilmiştir.



Yapılan değerlendirme neticesinde A101 ve BİM firmalarının başvurularının, belirlediğimiz kriterlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu iki firmayla sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşme gereği, bu firmalara Kurumumuzdan karkas et sevkiyat işlemlerine başlanmıştır. Bu karkas etler, firmalar tarafından kuşbaşı ve kıyma haline getirilip en kısa sürede yarımşar kilogramlık MAP ambalajlı şekilde satışa sunulacaktır. Firmalar; 81 ildeki bütün marketlerinde, Kurumumuzdan aldıkları dana karkas etlerden ürettikleri kıymayı 29 liradan ve kuşbaşını 31 liradan taze olarak satışa sunacaklardır. Bu ürünlerin şoklanmış veya don olarak satışı yapılmayacaktır.

Söz konusu marketler, sözleşme kapsamında belirtilen fiyatların ve ürünlerin dışında taze kıyma ve kuşbaşı satışı yapmayacaktır. Vatandaşlarımıza uygun fiyatlı et temin edilmesi yönündeki çalışmalarımız devam edecektir" denilmişti.

