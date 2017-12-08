Kasımda en fazla reel getiri külçe altından

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının kasım ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,95, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,49 ile külçe altından elde edildi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 3,73, avro yüzde 3,57 reel getiri sağladı. Buna karşılık BIST 100 endeksi yüzde 0,42, mevduat faizi yüzde 1,12 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 4,39 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 4,28, avro yüzde 4,11, BIST 100 endeksi yüzde 0,10 reel getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 0,60 ve DİBS yüzde 3,89 yatırımcısını kayba uğrattı.

Külçe altın üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,51, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,24 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Bu dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,73 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Altı aylık değerlendirmeye göre, avro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,74 yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık en çok BIST 100 Endeksi kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,95, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26,62 yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,74 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

AA