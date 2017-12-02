Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KASKİ Genel Kurul yaptı

KASKİ, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konuları karara bağlamak üzere Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi.

KASKİ Genel Kurul yaptı
 
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan Genel Kurul’da, 2018 yılı yatırım programı hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporunun kabulü oybirliği ile kabul edildi. 2018 yılı performans programı hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi. 2018 yılı ücret tarifeleri hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu oybirliği ile kabul edilirken,  2018 – 2019 - 2020 yılları gelir - gider bütçesi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
Kurum Haberi
 
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.