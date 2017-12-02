KASKİ Genel Kurul yaptı



Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan Genel Kurul’da, 2018 yılı yatırım programı hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporunun kabulü oybirliği ile kabul edildi. 2018 yılı performans programı hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi. 2018 yılı ücret tarifeleri hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu oybirliği ile kabul edilirken, 2018 – 2019 - 2020 yılları gelir - gider bütçesi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.



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