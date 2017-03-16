KASKİ’den alt yapıya 252 milyon TL yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu yıl tarihinin en büyük yatırımlarını yapacak olan KASKİ’de yatırım toplantısı yaptı. Başkan Çelik, bu yılki yatırım programına alınan projelerin son durumuna ilişkin bilgiler aldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KASKi Genel Müdürü Ender Batukan ve bürokratlarla bir toplantı yaptı. Toplantıda KASKi tarafından 2017 yılında yapılacak olan tüm yatırımlar masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, KASKİ’nin altyapıda 30’dan fazla yerde büyük ihaleler yaptığını belirtti ve bu yıl rekor bir yatırım yapacaklarını söyledi. Altyapıda kırılamayacak bir rekorla diğer büyükşehirlerin çok önünde olduklarını ifade eden Başkan Çelik, “KASKİ 2016 yılında 126 milyon 231 bin TL’lik yatırım yaptı. 2017 yılında ise KASKİ tarihinin en büyük yatırımı yapılacak. KASKİ’nin 252 milyon TL’lik projeleri tarihe geçecek bir çalışma olacak. İçme suyu, arıtma ve kanalizasyon altyapısında diğer büyükşehirlerin çok önündeyiz. Bu yıl yapacağımız yatırımla Kayseri ve ilçeleri ile tüm mahallelerdeki altyapıyı çok daha iyi noktalara getireceğiz. İçme suyunda yüzde 100 seviyesindeyiz. Kanalizasyon ve arıtmada da yüzde 100’ler seviyesine geleceğiz” dedi.

Başkan Mustafa Çelik, yatırım toplantısında ihale safhasındaki projeler, ihalesi bitenler ve çalışmalarına başlanan yatırımlarla ilgili detaylı bilgiler aldı.





İHA

