Kat karşılığı ihale

Kat karşılığı 107 dairenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile yaptırılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “Melikgazi’de semtler hızlı, modern ve sağlıklı olarak hızla dönüşüyor. Bu ihale ile hem kentsel dönüşüm gerçekleştiriliyor hem de mülk sahipleri ile ekonomiye ve istihdama destek verilmiş olunuyor. Halka açık, şeffaf ve basın önünde gerçekleştirilen ihaleler ile aynı zamanda planlı yerleşime de destek sağlanmış olunmaktadır” dedi.

56 ile 51 daireden oluşan 2 blok inşaatın kat karşılığı ihalenin 6 Haziran 2017 tarihinde yapılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu tür ihaleler ile ekonominin de canlandırıldığını çünkü inşaat sektörünün ekonominin ve istihdamın lokomotifi olduğunu kaydetti.

İHA

