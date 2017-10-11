Katar Türk yatırımcıları bekliyor

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Deveci ve beraberindeki heyet Katar’ı ziyaret eden 11 Türk ve 40’ın üzerinde Katar firması ile 200’ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Katar’da gerçekleşen buluşmanın açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçisi Fikret Özer yaptı. Özer, Katar ve Türkiye’nin dosttan öte kardeş ülkeler olduğunu, Türk iş dünyasının Katarlı dostlarının her zaman yanında olduğunu, bundan sonra da yanında olacağını belirtti.

KAYMOS Başkanı Yakup Deveci ise Mobilya URGE kümesi olarak ilk ticaret heyeti organizasyonlarını Katar’a düzenlediklerini, Katarlı firmaların organizasyona olan ilgisini gördükten sonra da bu kararlarının ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha anladıklarını belirtti. Deveci, görüşmeler neticesinde kurulacak ortaklıkların ise her iki ülke firmalarına hayırlı olmasını diledi.

Katar’da Ticaret Odasını da ziyaret eden KAYMOS heyeti Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mohamed bin Ahmed bin Towar tarafından kabul edildi. Görüşmede KAYMOS Başkanı Deveci, Kayseri Mobilya sektörüne ilişkin bilgileri aktarırken, Başkan Yardımcısı Towar ise, Katar iş dünyasının Türk firmaları ile işbirliğini artırması yönünde siyasi bir irade oluştuğunu, bu çerçevede sadece mobilya sektöründe değil tüm sektörlerde kapılarının Türk firmalarına açık olduğunu belirtti.

Katar’daki temaslarını tamamlayan KAYMOS heyeti daha sonra Kuveyt’e geçti. İlk olarak Kuveyt Ticaret Odası ziyaret eden heyet, Ticaret Odası Genel Direktörü Rabah AL-RABAH ile görüştü. Kuveyt’teki ikinci ziyaretini T.C. Kuveyt Büyükelçiliğine gerçekleştiren heyet burada Kuveyt Büyükelçisi Salih Murat Tamer tarafından kabul edilirken, Türk ihracatçılarının pazarda özellikle Uzak Doğu merkezli rakiplerine nazaran fiyat dezavantajı bulunduğu belirtildi.

Katar ve Kuveyt’e yönelik mobilya ticaret heyetinin bu ürünlerde hali hazırda yıllık 50 Milyon Dolar düzeyinde olan ihracat hacmimizi 2017 yılı sonu itibariyle yüzde 20-30 oranında artırması bekleniyor. Ayrıca 2018 yılında Katar ve Kuveyt’ten önde gelen firma temsilcilerinin yine KAYMOS organizasyonu ile Türkiye’ye davet edilmesi planlanıyor.

Kurum Haberi

