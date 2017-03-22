KAYİF 29 Mart'ta başlıyor 

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, 29 Mart'ta başlayacak KAYİF öncesinde tanıtım toplantısı düzenledi. Kentte bulunan bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Ayçiçek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu 6 Ocak'ta Konya’da 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programını başlatmıştır. Süreç sonunda yaklaşık 1,5 Milyon kişiye iş imkanı sağlanması hedeflenmektedir. Kayseri için ise en az 25 bin kişilik bir istihdam hedefi öngörülmüştür. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi adına yürütülen birçok faaliyetten birisi de KAYİF'tir. Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bu yıl altıncısını düzenleyeceği İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarında iş dünyasından seçkin 90 firma ve alanında uzman isimleri, işsizler ve öğrenciler ile buluşturacak. İl Müdürlüğümüz öncülüğünde, başta Kayseri Valiliği olmak üzere; Erciyes Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin katılım ve destekleri ile 29-30 Mart 2017 tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi Fuar alanında KAYİF 2017 düzenlenecektir. Bu yıl için fuarımıza toplamda 90 firma, kurum ve kuruluş katılacak olup bunlar arasında yer alan özel sektör firmalar iş ve staj başvurusu alacak olup, İŞKUR ve diğer kamu kurumları ise personel alım politikaları ve sınav süreçleri hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirecektir. Ayrıca sanayi ve ticaret odalarımız kendi üyeleri ile paylaşmak üzere özgeçmiş toplayacaklardır" ifadelerini kullandı.





Ayçiçek ayrıca, istihdam seferberliği programının vatandaşları da etkilediğini ve iş başvurusunda bulunan vatandaşların sayılarının arttığını belirterek, "Geçen sene aynı dönem 21 Mart itibariyle 10 bin 626 kişi bize kayıtlı olmuşken, bu sene aynı dönemde 18 bin kişi kayıt oldu. Bunda istihdam seferberliğinin etkisi vardır. Geçen sene aynı dönemde 5 bin 184 kişi açık işe alınmışken bu sene ayın dönemde 13 bin 98 kişi açık iş alınmış. Yani, işverenler bizden işçi alacağını bildirmiş. Geçen sene 2 bin 985 kişi işe yerleştirilirken bu sene 5 bin 166 kişi işe yerleştirildi" dedi.

İHA

