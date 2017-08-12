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KAYISI ÜRETiMi YÜZDE 30 ARTTI

Piyasalarda geçtiğimiz yılın aksine bu yıl kelimenin tam anlamıyla kayısı bolluğu yaşanıyor. Yeşilhisar’da üretimde yüzde 30’lara varan artış yaşandı. Yaz ayları başında 8-10 TL arasında satılan kayısının kilogram fiyatı 2-3 TL’ye kadar geriledi.

KAYISI ÜRETiMi YÜZDE 30 ARTTI
Geçtiğimiz yıl bahar aylarında etkili olan don olayları ile birlikte kayısı ağaçlarının yaklaşık yüzde 80’ini soğuk almış, bununla birlikte piyasalarda kayısı bulmamız bir hayli zor olmuştu. Bu yıl ise bereketli ve yağışlı geçen bir sezonun ardından Kayseri kent merkezinde ve ilçelerde kayısı bolluğu yaşandı.
Kentimizde kayısının başkenti olarak bilinen Yeşilsihar’da son 3 yıla göre bu yıl yaklaşık yüzde 30 civarında fazla üretim gerçekleşti.
Yeşilhisar Ziraat Odası Genel Sekreteri Murat Öner, bu sene elde edilen üretimin ilçe çiftçisini memnun ettiğini ancak ürünün pazarlanması noktasında sıkıntı yaşandığını kaydetti.
“Ürün çok alan yok”
Son 3 yıla göre bu yıl ki ürün rekoltesinde yüzde 30’lara varan artış yaşandığını belirten Genel Sekreter Öner, “Çok şükür çiftçimiz bu yıl emeğinin karşılığını aldı. Ancak bu kez de ürünün pazarlanması noktasında sıkıntı yaşadılar. Marketlerde 4-5 liraya satılan kayısıyı 1 TL’den daha az fiyata satıldı. Buna rağmen alıcı bulmakta güçlük çekildi. Yaş kayısı satışı üreticinin beklentisine karşılık vermedi. Çareyi kurutup satmakta buldular. Umutlarını buna bağladılar” şeklinde konuştu.
Öner, son dönemlerde yılda ortalama 8 bin civarında ürün elde edilirken, bu yıl yaklaşık 13 bin ton kayısı üretimi elde edildiğini kaydetti.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
 
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