Ziyarette Başkan Ömer Gülsoy’un yanı sıra Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı ile yönetim kurulu üyeleri Ali Alkan ve Latif Başkal da hazır bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KTO Başkanı Gülsoy, “Türk Milletinin menfaatlerini gözeterek yaptığınız çalışmalarınızı takdirle takip ediyoruz. Üyelerimizin ve şehrimizin menfaati doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda her daim destekçimiz oldunuz. Memleket sevgisi vatan aşkıyla birlikte hareket ettiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki inanarak çalışmaya devam edelim. Rabbim bu ülke için çalışan herkesin yolunu açık etsin” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin ticaretinin konuşulduğu ziyarette son zamanlarda Kayseri’nin gündeminde olan seyyar ve dilenciler konusu da ele alındı. Konu üzerine yorum yapan milletvekili İsmail Özdemir, “Biz, her zaman kayıtlı esnafın yanında olduk. Kayıt dışı organizasyonlara karşı durduk” diyerek şunlar söyledi: “Kayseri Ticaret Odamızın çalışmalarını her zaman takdirle takip ettik. Burası Kayseri’nin en büyük meslek örgütü. Sayın Başkanımızın bize ilettiği üyelerinin ve şehrimizin taleplerini, gerek Meclis kürsüsünden gerekse ilgili bakanlıklar nezdinde dillendirmekten geri durmadık. Kayseri, binlerce yıldır bir ticaret şehri. Bu vasfını da korumalı hatta daha da geliştirmeli. Bunun için biz her zaman Kayseri esnafının, sanatkârının, tüccar ve sanayicisinin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Üretim yapan, istihdama katkı veren, katma değer yaratan her iş insanına destek olmalıyız. Kayıt dışı, kanunsuzluk demektir. Bizim kayıt dışının yanında durmamız beklenemez.”



KTO Başkanı Gülsoy, MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir’e kayıtlı esnaf ve tüccara desteğinden dolayı teşekkür ederek, “Sayın vekilimiz mecliste güzel çalışmalar yapıyor. Bize de kapısı her zaman açık, desteklerinden dolayı kendisine üyelerimiz adına teşekkürü borç bilirim” dedi.