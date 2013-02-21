Kaymek Meslek Sahibi Yapıyor

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, KAYMEK Kursları'nın Kayseri'de yaşayan insanları meslek sahibi yapmak adına çok farklı branşlarda kursları hayata geçirdiğini ifade ederek, "Bu kurslardan mezun olan kursiyerlerimiz, sertifika sahibi ve aynı zamanda bir meslek sahibi oluyor. Biz bununla yetinmeyip mezun olan kursiyerlerimiz ve yine Kayseri'de kendine iş arayan diğer hemşehrilerimiz adına KAYMEK Kariyer ve Rehberlik Merkezi aracılığıyla iş bulmalarına ve işe yerleştirmelerine yardımcı olan bir birim oluşturduk. Şu ana kadar Kariyer Merkezi aracılığıyla bin 500 kişiye aracılık yaptı ve işe yerleştirdi" dedi.

KAYMEK Kariyer ve Rehberlik Merkezi sayesinde 13 yıl aradan sonra iş bulduğunu ifade eden Mehtap Akar, işinden çok memnun olduğunu belirterek "KAYMEK'in Sanayi Makinaları Kullanımı Kursu'nu bitirdikten sonra Kariyer Merkezi'ne başvurdum. Şimdi Dantes adlı çeyiz ürünleri hazırlama üzerine iş yapan bir firmada 3 aydır çalışıyorum. KAYMEK'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aynı firmada işe başlayan Şerife Hasoğlu ise, önceden terzilik yaptığını ve arkadaş tavsiyesiyle KAYMEK Kariyer Merkezi'ne başvurduğunu belirterek "İşsizi ve işvereni bir araya getirenlere teşekkür ediyorum. Önceden sabit bir yerde çalışmıyordum, evde çalışıyorum. KAYMEK sayesinde düzenli bir işim oldu" diye konuştu.

KAYMEK kurslarından Kaynakçılık kursuna devam eden Mustafa Bozdağan da; gündüzleri çalıştığını akşamları ise kursa devam ettiğini söyledi. Bozdoğan, "Kale Sur Asansörleri'nde çalışıyorum. Asansör arızlarını ve bakımlarını yapıyoruz. İşi bulmam çok kısa sürdü. Yetkililere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri'de yaşayan işsiz vatandaşlar ve kalifiye eleman arayan işyerleri KAYMEK Kariyer ve Rehberlik Merkezi'ne bizzat gelerek ya da www.kaymekkariyer.com sitesi üzerinden istihdam bürosuna başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca; 320 88 08 nolu telefondan bilgi alabilirler.