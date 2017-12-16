KAYMESKOM yönetimi Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

Genel kurul ile yeni oluşan Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte kent yöneticilerine tanışma ziyaretinde bulunduklarını belirten Kayseri Meyve ve Sebzeciler Komisyoncular (KAYMESKOM) Başkanı Yüksel Galip, “Melikgazili olmanın farkını esnaflar olarak bizler de yaşıyoruz. Belediyemizin esnaf siteleri, sosyal tesisleri ve çarşı içerisinde yapılan düzenlemelerini hep örnek gösteriyor ve ülkemizdeki birçok esnaf odasına projelerini gönderiyoruz. Kayseri bir ticaret ve esnaf şehri ise bunda yerel yönetimlerin büyük katkısı var” dedi.

Kayseri’nin Yeni Hal Sitesi ile örnek alındığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Mesleki Oda ve Dernekler ile her zaman dayanışma içerisindeyiz. Cadde ve sokaklarda, at arabası ve el arabalarının olmadığı bir ilde yaşıyoruz. Bununla yetinmedik yaya kaldırımlarının işgal edilmediği ve yaya yollarında ürün sergisinin açılmadığı bir çevre oluşturduk. Burada hem esnafımız kazandı, hem de Kayserimiz kazandı. Esnaf siteleri ile düzenli ve planlı alanlar oluşturuldu” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, KAYMESKOM esnafının ziyaretlerinden memnun olduklarını belirtti ve yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.

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