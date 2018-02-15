KAYMOS Genel Kurula gidiyor

KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Deveci 17 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili olarak, “ Ben ve yönetim kurulundaki değerli arkadaşlarım göreve geldiğimiz ilk günden itibaren büyük bir özveri ile çalıştık. Bugüne kadar da yaptığımız çalışmalarla değerli üyelerimize katma değer sağlayacak işler yaptık ve Allah izin verirse yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

KAYMOS’un 4 yıllık bir dernek olduğunun altını çizen Başkan Yakup Deveci, markalaşmanın da önemine değinerek, “ekip olarak markalaşmaya büyük önem veriyoruz. Gerek derneğimizin marka olması gerekse Kayseri mobilyasının markalaşması için yoğun çaba gösteriyoruz” ifadesinde bulundu.

Ulusal ve uluslararası markaların bugün bulundukları konuma kısa sürede gelmediğini belirten Yakup Deveci, “Bu süreç uzun ve sancılı bir süreçtir. Bu markaların şu anki konumlarına gelmek için ne kadar zaman harcadıklarını ve ne kadar ciddi yatırımlar yaptıklarını biliyoruz. Yani birilerinin çıkıp da ‘Ben bunu bugün düşündüm yarın yapacağım’ demesi ile bu iş olmuyor. Başarıya ulaşmak için vizyonunuzun olması gerekiyor, sabırla çalışmanız ve hedef kitlenizin ihtiyaçlarını yakından takip etmeniz gerekiyor. En önemlisi de aynı vizyona sahip yenilikçi, özverili, değişime ve gelişime açık gönüldaşlarınızın olması gerekiyor. İşte biz bu noktada bu özellikleri taşıyan yönetim kurulumuz ile Kayseri’nin mobilyanın başkenti olarak hak ettiği yere gelmesi için yönetime yeniden talibiz” dedi.

Kaymos Başkanı Yakup Deveci “Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar, sektörümüzün swot analizlerini içeriyordu. Bunun en güzel örneği; sektörümüzün daha da güçlenmesi ve atılım yapması için 2017 yılı Mart ayında ORAN Kalkınma Ajansı, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Kayseri Marangozlar-Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası ile KAYMOS iş birlikteliğiyle hazırlanan 2017-2023 Kayseri Mobilya Sektörü Stratejik Eylem Planının hazırlanmış olmasıdır. Bu vesile ile bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçenlere derneğimiz ve sektörümüz adına gönülden teşekkür ediyorum”

Geniş istişareler sonucunda ortak akıl ile oluşturulan ve üyelerimizin de tam desteğini alan yönetim kurulumuz ile 2018 yılında güçlü Türkiye vizyonu çerçevesinde; Kayseri mobilyasının markasına değer katmak için büyük değişim ve yenilenme sürecini hep birlikte başlatıyoruz, bu sürecin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.