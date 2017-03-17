KAYMOS İtalya’ya çıkarma yapacak

KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Deveci derneğin faaliyetleri ve planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Yurt dışına düzenlenen fuarlara katılım sağlayarak sanayicilerin önünü açmaya çalıştıklarını ifade eden Deveci, “Bugün itibariyle 20 firmamızla Çin’e çıkartma yapıyoruz. Haftaya Salı günü oradan döneceğiz, bir hafta sonra İtalya Milano’ya gideceğiz. Milano’nun Çin’den farkı, dünyada trendi belirleyen bir numaralı fuar. Biz de Kayseri’den buraya direk uçuş gerçekleştirerek farklı gitmek istiyoruz. İnşallah hep söylüyoruz ‘Katma değeri yükseltmemiz lazım’. Katma değeri yükseltmek sadece şehrimizde oturup çaba sarf etmekle olmuyor. Gidip trendin başladığı noktada bu işi tespit etmemiz gerekiyor. 3 yıldır kurulu olan bir derneğiz, ciddi fedakarlık yapan üyelerimiz var. Ama Kayseri dediğiniz zaman birlikteliği kullanabilen bir şehiriz. Bunu da sadece KAYMOS olarak yapmak değil de birlikteliği sağlamamız lazım. Biz de dedik ki bunu kimle yapacağız? İlk başta Organize Sanayi Bölgesi yönetim kuruluna ve Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’a teşekkür ediyoruz verdiği desteklerden dolayı, ciddi bir katkı verdiler. Biz dernek üyeleri olarak ciddi bir katılım sağlıyoruz. Kayseri Sanayi Odası, ticaret odamız ve Döşemeciler ve Marangozcular Odası olmak üzere diğer odalarımız da bu işin destekçilerinden. Onlar da buna destek verecekler, Mimarlar Odası da destek vermek adına girişimde bulundular. Amacımız, bu kadar geniş aynı amaca hizmet veren odalarımız, STK’larımız bir araya gelelim. Bir şehrin kalkınması için ne yapabiliriz, bu şehirdeki insanları daha ileriye nasıl taşıyabiliriz, vizyonlarını nasıl açabiliriz, sektörün mevcut durumunu nasıl iyileştirebiliriz? Bunlara bakmamız gerekiyor. 100 bine yakın bir insanın hayatını idame ettirdiği, yaşamını sağladığı bir sektördür mobilya sektörü. Ama sesini duyuramıyoruz. Komite toplantıları oluyor hem Sanayi hem Ticaret Odası’nda 3-5 kişi katılıyor. Dernek olarak biz hiç değilse haftada bir toplantı yaptığımız zaman 9 tane yönetim kurulu üyelerimiz bu sektör için dertlenebiliyor. Bununla alakalı da çözümler arıyoruz, projeler yapıyoruz, yurt dışındaki fuarlara katılıyoruz. Kayseri’yi canlandırmaya çalışıyoruz. Diğer odalarımız da sağ olsun bunlara destek veriyor ama ilerlememiz yavaş. Bizim bu işi daha hızlı yapmamız lazım. Çünkü rakiplerimiz bizden hızlı, biz bir şeyler için çabalıyoruz. Rakiplerimiz bizi geçiyorsa yarışta geride kalıyoruz. Bu da bize faydadan çok zarar getiriyor. O nedenle bizim elbirliğiyle daha iyi noktalara gelmemiz lazım. Kayseri’ye baktığınız zaman mobilya sektörünün yüzde 50’sini istihdam olarak da yüzde 60-65’ini oluşturan, üretim olarak da yüzde 50’sini oluşturan bir şehir. Milli seferberlik olarak istihdam artışında inanıyorum ki yine 1 numara çıkacak bir şehir. Gerekirse kârından fedakarlık eder ama işçisine mesai arkadaşı gözüyle bakar ve destek olur. Biz bununla alakalı olarak yine bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmada Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Döşemeciler ve Marangozcular Odası ve KAYMOS olarak 2023 mobilyanın stratejik yol haritası Kayseri için ne olacak, bölgeye etkileri ne olacak, çalışana ne olacak, Kayseri mobilyasının trendi nereye gelecek, ihracattaki hedeflerine nasıl ulaşılacak bununla alakalı da bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma yaptığımız arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ciddi fedakârlıkla bir çalışma var. Umarız bu çalışma layıkıyla karşılık görür. Hem sanayicimiz hem kurumlarımız adına iyi sonuçlar verir diye ümit ediyoruz. Çünkü hepimizin amacı bu ülke bir mücadele içerisinde, bu ülkede herkes karınca kararınca buna destek vermek zorunda. Biz sanayiciler olarak siyaset hayatımızın olmazsa olmaz yönlerinden biri ama birinci önceliğimiz üretmek, ürettiğimizi de satmak. Bunun için de argümanlar var, bizim bu argümanları hakkıyla kullanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Mobilya sektöründe şehir olarak markalaşmada geri olduklarını, Kayseri’yi el birliğiyle hak ettikleri yere taşınması gerektiğini sözlerine ekleyen KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Deveci, “Şubat ayında başarılı bir İstanbul fuarı geçirdik. Kayseri için son 3 yıldaki en başarılı fuarlardan biriydi. Hedefimiz bu fuarlarda daha çok kitleye ulaşmak, uluslararası pazarda Kayseri’yi hak ettiği yere getirmek. Çünkü Kayseri’de ciddi anlamda bireysel marka değeri yüksek firmalarımız var. Ama mobilya denildiği zaman markalarımız şehirden önde anılıyorsa şehir olarak bir eksikliğimiz var. Mobilya denildiği zaman Kayseri’nin birinci sırada akla gelmesi lazım. Kayseri hakkıyla bu işi yapan, herkesin oturma odasında, yatak odasında, çocuk odasında var olan bir şehir. Ama şehir olarak markalaşmada biraz geriyiz. Bunu da odalarımız, STK’larımız, belediyemiz, valiliğimiz bir milli seferberlik olarak kabul etmeli. Kayseri’yi hak ettiği yere taşımak zorundayız. Bu sektör buranın lokomotifiyse bu sektöre destek vermemiz, daha iyi noktalara taşımamız gerekiyor. Onun için de hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Biz de KAYMOS olarak bunları yapmaya çalışıyoruz. Bunun için İtalya’ya uçak götürüp sanayicimizin önünü açmaya çalışıyoruz. İstanbul’daki fuarlara katılıyoruz ki şehrimizdeki firmalarımız orada pazar bulsun” diye konuştu.

İHA

