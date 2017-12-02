KAYMOS üyeleri İsrail yolcusu

URGE kümesine üye 9 firma yıllık Türkiye’den yıllık 50 milyon doların üzerinde mobilya ithal eden İsrail’de yeni ortaklıklar ve bağlantılar kovalarken, özelde Kayseri’nin, genelde ise Türk mobilyasının İsrail pazarındaki payını artırmaya çalışacak. Ayrıca, Kayseri’nin mobilya sektöründeki konumu ve önemi ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde anlatılacak.

KAYMOS Yönetim Kurulu üyesi ve Dernek Genel Sekreteri Şakir Alparslan başkanlığındaki heyetin Tel Aviv’de 4 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan ve Türkiye Tel Aviv Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem’in açılışını yapması beklenen organizasyona mobilya sektöründe önde gelen 40’ın üzerinde İsrailli firmanın katılması öngörülüyor.

İkili iş görüşmelere ek olarak yarın Ashdod Limanını ziyaret ederek İsrail’e ihracatta lojistik maliyetleri ve işlemlerine ilişkin bilgi alacak olan heyet, 5 Aralık 2017 tarihli Kudüs Ticaret Odası ziyaretini müteakiben programı tamamlayıp Türkiye’ye dönecek.

İHA

