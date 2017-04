KAYMOS üyeleri Milano'ya çıkarma yaptı

Kaymos Başkanı Yakup Deveci, “yaklaşık 50 katılımcı ile İtalya’ya çıkarma yaptık. İtalya fuarındaki amacımız sektörümüzün, sanayicimizin, üyelerimizin trendleri yakından takip etmesi ve dünyanın en prestijli mobilya fuarında sektörün nereye geldiğini ve ihtiyaçların ne aşamada olduğu görmek için buradayız” dedi.

Başkan Deveci, “ İki günlük yoğun bir fuar ziyaretimiz olacak. Dünyanın en prestijli markaları bu fuarda bulunuyor. Dünyanın her yerinden katılımcı var. Bu kadar ilgi gösterilen bir fuarda bizim de birikimlerle döneceğimize eminim. Sanayicilerimiz için çok ciddi bir destek olacak. Bizi bu aşamada yalnız bırakmayan Kayseri OSB yönetimine de teşekkür ediyorum. Her türlü çalışmada mobilya sektörünün yanındalar. İnşallah güzel sonuçlarla ülkemize döneceğiz. 12. Sıradan 5. Sıraya çıkmak gibi bir hedefimiz var. 2023 yılında bu hedeflerimize ulaşmış olarak bu tür fuarları kendi ülkemizde ve şehrimizde düzenlemeyi hedefliyoruz” diyerek şunları söyledi:

“Kayseri’den İtalya’daki fuara 4 firma katılıyor. Onları da ziyaret edeceğiz. 6 yıldır Milano’daki fuara katılıyorlar. Onlar yüksek maliyetli bir fuar olmasına rağmen sürekli katılıyorlar. Bu da bizim için bir gösterge.



Fuar merkezi şart

Kayseri’de Nisan ayı içinde bir fuar kurulması planlanıyor. Katılımcılar ve ziyaretçiler artık fuarın düzenlendiği yerin Kayseri’ye yakışmayan bir fuar merkezi olduğundan bahsediyorlar. Türkiye mobilyasının yüzde 50’sini üreten bir şehrin belki de en zayıf noktası burası. Milano sadece şu fuar alanında şehrin gelişimine, turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Kayseri’de neden yapılmasın. Bunu oluşturmak için bir ortak akıl gerekiyor. Kayseri OSB tarafından yapılacak olan bir fuar alanı var. Burası ilk etapta şehrin 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak. Sadece mobilya üretmekle olmuyor, onu pazarlamak, şehrin ekonomisine değer katmak da gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağının düşünülmesi lazım.

Fuarlardan elde edilen gelirler çok fazla. Neden Kayseri’de bu şekilde gelir elde etmesin. Dünyanı her yerinden ziyaretçiler geliyor. O nedenle Kayseri OSB’de yapılacak olan fuar sektör olarak kanayan yaramızın ilacı niteliğinde olacak bir çalışma”

Organizasyon destekçilerinden Kayseri Organize Sanayi Bölge başkanlığı temsilen organizasyona katılan Kayseri OSB yönetim kurulu üyesi Seyhan Arifoğlu, “Bu fuar dünyanın bir çok yerinden firmaya ev sahipliği yapıyor. Buradaki ürünleri araştırıp, gelişmeleri inceleyerek bizim şehrimizde bu değerleri katmamız gerekiyor. 1 milyon ziyaretçinin geldiği bir fuar. Fuara girerken alınan ücreti topladığınızda çok büyük bir rakam ediyor. Acil olarak bizim de bu tür fuarlar yapmamız gerekiyor” ifadesinde bulundu.

Arifoğlu, “ Mobilya sektörü en büyük istihdam sağlayan sektör durumunda. Sektörün sıkıntılarının çözülmesi için gereken ne ise yapılması lazım. Kayseri OSB Başkanımız Tahir Nursaçan da Kayseri’de bu sorunların çözümü için çalışmaları yaptırıyor. Kayseri’de bir tasarım merkezimiz var. Bu merkez geçtiğimiz yıl 60 tasarım yapmış. Başkanımızın bu yılki hedefi ise 600 tasarımın yapılması” diye konuştu.

İHA