KAYMOS yönetimi Başkan Çelik’i ziyaret etti



Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (KAYMOS) ziyaretine Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sabuncu ve Marangozlar-Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Başkanı Mehmet Ali Çevrim ile KAYMOS yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Yeni yönetimin hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mobilyakent’in Kayseri için gurur verici bir çalışma olduğunu söyledi.

Özellikle meslek erbabının kümelenme modeli olarak Türkiye’ye örnek bir çalışma olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Şimdiye kadar bu yapının hep içinde olduk. Sıkıntıya düşüldüğünde, dara düşüldüğünde elimizi taşın altına soktuk. Hamdolsun, bugün böyle bir eserin ortaya çıkmasında katkımız olduğundan dolayı mutluyuz. Orada 1100 iş yeri olacak. 10’ar kişi çalışsa, 11 bin kişi istihdam edilecek. Bununda ötesinde şehri büyütecek bir çalışma. Kayseri’nin çevresindeki vilayetlerle beraber 6 buçuk milyonluk bir pazarı var. Bölgesel anlamda da Kayseri’yi cazibe merkezi yapacak önemli bir ticaret merkezi doğru. Bundan sonra da içinde olacağız. Sizlerden gelen talepler ne ise, makul ve yapılabilir olanları karşılamaya çalışacağız” dedi.

Kurum Haberi

