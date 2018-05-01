KAYSERİ 184 ÜLKEYE İHRACAT YAPTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nisan ayı ihracat rakamlarını Kayseri Serbest Bölge’de faaliyet gösteren SİMFER Fabrikası’nda düzenlenen basın toplantısında açıkladı.TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İhracatın nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Nisanda aylık ihracat rekoru kırıldı. Son 12 aylık ihracat ise 161,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.” dedi.SİMFER Fabrikası’nda düzenlenen toplantıya Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, OSB Yönetim kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, SİMFER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ustaoğlu ile davetliler katıldı.Toplantının açılış konuşmasını SİMFER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ustaoğlu yaparak, “Yaptığımız yatırımlar ile ürünlerimizi her gün binlerce kişiyle buluşturuyoruz. Üretim tesislerimizde kendi markalarımızın yanı sıra dünya markalarına da üretim yapıyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya çalışırken her geçen gün dünyada tercih edilen bir marka olabilmek için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yeni ürünler ile yeni ülkelere yolculuk yaparken, yaklaşık 2 bin çalışanımız ile 146 ülkeye ihracat yaparak yeni pazarlar keşfediyoruz. “ şeklinde konuştu.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise dış ticaretin geliştirilmesi adına firmalara destek sağlayacak çalışmalar yaptıklarını belirterek; “Türkiye’nin ihracat hedefleri doğrultusunda bizde elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Kayserili sanayiciler olarak ülkemiz gibi bizde 2018 yılını ihracat yılı ilan ettik. Geçen yıla göre kentimiz yüzde 8’lik bir artış rakamına ulaştı. İnşallah bu yıl da bunu sürdüreceğiz. Gün işbirliği ve güç birliği günü” diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de böyle bir toplantının Kayseri’de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kayserili sanayicilerin ekonomiye olan katkısını hepimiz çok iyi biliyoruz. Kentimiz müteşebbisliğin baş mimarı durumunda. Ülkemiz sınırlarını aşmış çok sayıda iş adamı mevcut. Başarılı firmalar listesine bakıldığında yüzde 20’lik bir dilimin Kayserili firmalar olduğunu görebiliriz. Bundan dolayı da ayrıca bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah genç nesil iş adamlarımızın da yapacağı çalışmalarla çok daha ileri seviyelere geleceğine inancımız tam” ifadelerini kulandı.TİM Başkanı Başkan Büyükekşi ise konuşmasında Kayseri’den övgü ile bahsederek; “Kayseri'nin 2017 yılında 1,6 milyar dolarlık ihracat ile en fazla ihracat yapan 12'inci il olduğunu dile getirdi.Kentimizin geçen yıl ihracatını yüzde 41 artırdığına dikkat çeken Büyükekşi, "Kayseri, geçtiğimiz yıl 184 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Kayserili iş adamlarının azmini ve çalışkanlığını çok iyi biliyoruz. Bundan sonra da yapacakları çalışmalarla hem kendi memleketlerine hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerinden hiç şüphemiz yok. Allah yar ve yardımcıları olsun” şeklinde konuştu.Kayseri’nin en çok ihracat yaptığı ülke Irak olduğunu ancak listenin devamında Almanya, Belçika, İtalya gibi AB ülkeleri yer aldığını aktaran Başkan Büyükekşi; “TİM olarak, illerimizin hangi ülkelere yönelebileceklerine dair bir araştırma yaptık. Kayseri ilimizin ihraç ettiği temel ürünleri göz önüne alırsak, ürün gamının en çok benzeştiği ülkeler Kazakistan, Tunus ve Romanya. Dolayısıyla, Kayserili firmalarımızı bu ülkelere özel önem vermeye çağırıyoruz. Özellikle Kazakistan'da elektrik ve elektronik ürünler, Romanya'da çelik, Tunus'ta ise mobilya sektörlerimiz önemli başarılara imza atabileceğini düşünüyoruz” dedi.Toplantının bitiminde günün anısına karşılıklı hediyeler takdim edilerek birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.Daha sonra ise protokol tarafından fabrikanın üretim tesisleri gezilerek bazı incelemelerde bulunuldu.