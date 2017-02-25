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Kayseri' de 2 bin 342 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre geçtiğimiz ocak ayında kentimizde 2 bin 342 konut satıldı.

Kayseri' de 2 bin 342 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayında gerçekleşen konut satışları ile ilgili istatistikleri açıkladı. Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre kentimizde 2017 Ocak ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına ( 1 994 konut) göre yüzde 17,45 artarken,  bir önceki aya ( 3 084) göre ise yüzde 24,06 azalarak 2 bin 342 oldu. Kayseri' deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 66,4 ( 1 555 konut), ilk satışların payı ise yüzde 33,6 (  787 konut) oldu.      
Türkiye genelinde ise konut satışları 2017 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 oranında artarak 95 bin 389 olarak gerçekleşti. 
Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 807 konut satışı ve yüzde 16,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 686 konut satışı ve yüzde 11,2 pay ile Ankara, 5 665 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 48 konut ile Şırnak oldu.
Kurum Haberi    
 
 
 
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