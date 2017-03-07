Kayseri'de ekonomi endeksi açıklandı

Kayseri Ticaret Borsası'nda kemikli sığır etinin kilogramı ortalama 21,24 liradan, karkas kuzu etinin kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi Miktarı Fiyat
Buğday
kg 0,97
Kabak çekirdeği kg 13,30
Dana eti (karkas) kg 23,75
Tosun eti (karkas) kg 24,11
Kuzu eti (karkas) kg 30,00
Dana eti (kemikli) kg 23,10
Düve eti (kemikli) kg 22,10
Sığır eti (kemikli) kg 21,24
AA
Kayseri Ticaret Borsası'nda kemikli sığır etinin kilogramı ortalama 21,24 liradan, karkas kuzu etinin kilogramı 30 liradan satıldı.