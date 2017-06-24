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Kayseri' de Mayıs ayında 2 bin 296 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Kayseri' de 2017 mayıs ayında 2 bin 296 konut el değiştirdi.

Kayseri' de Mayıs ayında 2 bin 296 konut satıldı
Kentimizde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına ( 2 321 konut) göre yüzde 1,08 azalırken,  bir önceki aya ( 2 228) göre ise yüzde 3,05 artarak 2 bin 296 oldu. Kayseri' deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 66,07 ( 1 517 konut), ilk satışların payı ise yüzde 33,93 (  779 konut) oldu.       
Türkiye genelinde ise konut satışları 2017 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 oranında artarak 116 558 oldu.
Konut satışlarında, İstanbul 20 287 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 631 konut satışı ve yüzde 10,8 pay ile Ankara, 7 121 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 12 konut ile Ardahan ve 39 konut ile Bayburt oldu.          
 Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 azalarak 52 976 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 129 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 4 595 konut satışı ile Ankara ve 2 936 konut satışı ile İzmir izledi.
Kurum Haberi
 
 
 
 
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