Kayseri'de “yerli Davos” olacak

Kısa adı ASKON olan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Kayseri Şubesi, mayıs ayında dev bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.Şube Başkanı Ali Özcan, organizasyonu geçtiğimiz yıl yapacaklarını ancak darbe girişiminden dolayı bu yıla ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek; “Anadolu kavramı, bir coğrafi nitelemeden daha ziyade, 1071'den başlayıp bugünlere gelen ve zaman içerisinde Avrupa'nın, Asya'nın ve Afrika topraklarının önemli bir kısmına yayılmış olan adalet hükümdarlığının kimliksel ifadesi olarak kendisini buluyor. Tarihsel olarak Anadolu'nun ilk ticaret merkezi Kültepe ismi burada öne çıkıyor. Dünya tarihini eşine rastlanması mümkün olmayan ilk yazılı veresiye defterleri, çek senet evrakları, envanter defterleri gibi kayaya yazılmış eserler Kültepe’nin dünyanın ilk ticaret şehri olduğunu göstermektedir. Bizler de ASKON olarak Kültepe Ticaret Kongresi ile şehrin ekonomik tanıtımına katkı sağlamak istedik. Projemizin özü yerli ve milli bir Davos oluşturmak.” ifadelerini kullandı.ASKON’un ülkemizin ve dünyamızın adalet temelinde yeniden şekillendirilmesi için haklı zenginlikler üreten, ticari ve milli şuuru geliştiren, Ekonomide ahlak ilkelerini hedefleyen etkin bir zirvenin ilk adımı olacağını belirten Özcan; programın rekabet gücünü arttıracağını, haksızlıkların giderilmesi mücadelesi vermek ve iktisadi hayatın ahlaki temelde şekillenmesine katkıda bulunmak açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.Özcan, projenin sağlayacağı katkıları şu şekilde sıraladı:• Türkiye'nin hedeflerinin, stratejik planlarının, politikalarının, mevzuatlarının, uygulamalarının yanı sıra potansiyel pazarları, sektörleri ve konjektürel gelişmeleri, yerel ve global ekonomik gelişmeleri analiz etmek.• Ülke kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımına yönelik görüş ve tavsiyeleri yetkili mercilerle paylaşmak.• Kuruluşlarımızda Ar-Ge'yi, kaliteyi, objektifliği, kuralların hakimiyetini, çevre bilincini, paydaşların memnuniyetini ve sürekli gelişimi kurum kültürlerinin bir parçası haline getirmek için rehberlik yapmak,• Kuruluşların kurumsal altyapısının güçlenmesi, uluslararası standartlara kavuşması, iş etik kurallarının benimsenmesi konularında destek vermek ve rehberlik yapmak.• Kuruluşların ve müteşebbislerin gelişimlerine asiste edecek ve performanslarını iyileştirecek seminer programlarını hayata geçirmek.• Ülkemizin ve kuruluşlarımızın yurtdışında tanıtımına katkı sağlayacak ekonomik projelere ve çalışmalara destek vermek,• Demokrasi, insan hakları, tüketici hakları ilkelerinin ülkemizde tam geçerlilik kazanmasına yönelik çalışmalar yapmak,• Ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin hukuki ve kurumsal altyapısının geliştirilmesine katkıda bulunmak,• Ülkemizin ekolojik ve doğal kaynaklarının korunması ve verimli kullanımına katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak,• Teknoloji geliştirenle, yatırımcıyla, üreticiyle, proje sahibini bir araya getirerek yeni istihdamların, iş alanlarının ve pazarların yaratılmasına katkıda bulunmak.Anadolu'daki en eski yazılı belgeler, 1800'lü yıllarda burada ortaya çıkarıldı. Eski Asurca çivi yazısı metinlerin çözülmesi ve 1948'de başlayıp halen devam eden arkeolojik kazılar sayesinde, Hititler öncesinde Anadolu'nun siyasi yapısı, Kültepe ve Kültepe'nin yakın civarında koloni kurmuş olan Asurlu tüccarların varlığı ve günlük hayata dair bilgiler aydınlanmaya başladı. 19. yüzyılın sonunda, Ortadoğu'da arkeolojik keşif ve kazı faaliyetleri hızlanmıştı. O dönemdeki araştırmacıların pek çok farklı hedefi bulunuyordu: Estetik değeri yüksek arkeolojik eserleri belli başlı Avrupa müzelerine kazandırmak, kutsal kitap coğrafyasının kanıtlanmasına çalışmak, eski Ortadoğu dillerinin çözülmesini sağlamak ve siyasi amaçlı bilgi toplamak gibi... İşte bu araştırmacılar, Osmanlı imparatorluğu topraklarında gerçekleşen arkeolojik çalışmaların da öncüleri olmuşlardır. Bu yıllarda Avrupa eski eser piyasasında "Kapadokya tabletleri" diye adlandırılan, çivi yazılı kil tabletler satılıyordu. Orta Anadolu’dan geldiği bilinen bu tabletlerin kaynağını bulmak üzere Th. G. Pinches, Ernst Chantre, Hugo Winckler ve H. Grothe, Kültepe'de kısa süreli kazılar yaptılar; ama hedefe ulaşan, Hititçe'nin çözülmesine de katkısı olan Çekoslovak dilbilimci Bedrich Hrozny oldu. Kültepe'nin hemen yanında yer alan Karum'da (Pazarşehir) yapılan kazılarda bu döneme ait çivi yazısı ile çeşitli yazılı tabletler bulunmuş ve bu tabletlerden Asurlu tüccarlarla Hititli yerliler arasındaki ticari ilişkilere ait bilgiler elde edilmiştir. Kültepe, MÖ.4000 yılından Roma devri sonuna kadar devamlı olarak yerleşme görmüştür.