KAYSERİ'DEKİ KONUTLARIN YÜZDE 80'İ SİGORTASIZ

Son dönemde Türkiye’de yaşanan sel ve yangın felaketlerini hatırlatan Örkün; “Ülkemizin deprem kuşağında yer aldığını unutmamalıyız. İklim krizleri nedeniyle gelecek yıllarda aşırı sıcaklıkların ve aşırı yağışların daha sık görülmesi muhtemel. Pandeminin de etkisiyle daha fazla vakit geçirdiğimiz evlerimizde, irili ufaklı birçok riskin meydana gelmesi olası. Bu nedenle en değerli yaşam alanımız olan evlerimizde riskleri güvence altına almak daha fazla önem kazandı” dedi.
Örkün; “Kayseri ili özelinde bakıldığında toplam 335.870 konutun sadece yüzde 20’sinin sigortalı olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla ildeki konutların çok büyük çoğunluğu sigortalanmayı bekliyor. Ekonomik, standart ve kapsamlı paket seçeneklerimizle müşterilerimizin ihtiyaç duydukları tüm alanlarda özel çözümler üretiyoruz. Ayrıca müşterilerimiz, ürüne ek olarak kombi/klima bakımından halı/koltuk yıkamaya kadar birçok kolaylaştırıcı asistans hizmetinden de faydalanabiliyor” şeklinde konuştu.
Kurumsal