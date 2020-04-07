Kayseri Elektrik ve Kayseri Gaz’a Fatura Çağrısı

İşte tam bu noktada sosyal izolasyon olarak evinde kalan, işyerini kapatan yada işten çıkarılan vatandaşlar kara kara düşünmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Kayseri Elektrik Şirketi faturaları gönderdi. Yakında doğalgaz faturaları da gelir.

Peki şimdi iş bulamayan, dükkanını açamayan yani gelir getirecek bir faaliyet gösteremeyen vatandaş faturalarını nasıl ödeyecek. Ödenemediği takdirde elektrik ya da gaz kesintisi yapılacak mı?

Kayserililerin bu konuda bazı talepleri var.



Özellikle elektrik şirketi ve Kayseri Gaz yetkililerinden faturalar da indirim beklediklerini ifade eden vatandaşlar , “ Bir aydır evdeyiz. Piyasa zaten sıkıntılı. İş yok. Para yok. Faturalar gelmeye devam ediyor. Elektrik faturası ödenmediğinde hemen ceza uygulanıyor ve açma-kapama bedeli yansıtılıyor. Aynısı doğalgazda da var. Biz ne yapalım? Nasıl ödeyelim? Şirketler fatura ödemelerini erteleseler bile çözüm değil. Tamamen iptal etme ihtimallerini de çok mümkün görmüyoruz. O zaman bu süreç geçene kadar vatandaşa destek olmak için indirim yapabilirler. Ya da farklı bir formül bulabilirler. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’tan destek bekliyoruz. Kendisi her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. Bu konuda da bize destek olacağına eminiz. Elinden bir şey gelirse mutlaka yapacaktır. ” diyerek Başkan Büyükkılıç ve şirket yetkililerine çağrıda bulundular.



Şimdi gözler Kayseri Elektrik ve Kayseri Gaz’a çevrildi. Vatandaşlar, buralardan yapılacak açıklamayı bekliyorlar.



Bu arada Kayseri’de uygulanacak mı henüz netlik kazanmadı ama Elektrik Faturaları Kıyasen Yazılacak



Kıyasen Fatura Düzenlemesi Nedir?

Sayaçların okunamaması durumu yüzünden “ Kıyasen Fatura Düzenlemesi” olacak, yani tüketicinin son iki yılının ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden veya tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması halinde kendi beyanına göre kıyasen faturalandırma yapılacak.







Erkinbeğ Uygurtürk’ün Haberi

