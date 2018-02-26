Kayseri emlak piyasası

Sanayi ve ticaretin merkezi olan bir şehir olarak öne çıkan Kayseri, turizm ve eğitim olanaklarıyla adından söz ettiriyor. Özellikle Erciyes Kayak Merkezi, kış turizmin gözde yerleri arasında geliyor.
Kayseri “akıllı şehir” olacak!
Kayseri, Gaziantep ve Sakarya ilinin “Akıllı Şehirlere Dönüşüm Hareketi” kapsamında 2023 yılına kadar, akıllı şehir haline dönüştürülmesi planlanıyor. Projede yürütülen çalışmalara ilk olarak Kayseri ilinden başlanması, bölgeyi öne çıkarıyor. Akıllı şehir olmaya hazırlanan Kayseri, bu özelliği ile gayrimenkul geliştiricilerin ilgi odağında. Planlı kentleşen Kayseri, nitelik konut sayısıyla son yıllarda gayrimenkul sektörünün yıldızı parlayan şehirlerinden. Önümüzdeki yıllarda daha da değerlenmesi beklenen Kayseri’de son bir yılda satılık konut fiyatları ne kadar arttı? Kayseri satılık ve kiralık daire fiyatları ne kadar? İşte Kayseri emlak piyasasına dair merak edilenler…
Kayseri satılık daire fiyatları?
Zingat.com Bölge Raporuna göre, Kayseri satılık konut piyasasında son bir yılda satılık konut fiyatları yüzde 1.29 artış gösterdi. Kayseri şehrinde ortalama konut metrekare fiyatları 1.223 TL oldu. Kayseri’de satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 91 bin 762 TL ile 152 bin 900 TL arasında değişiyor.
Kayseri kiralık daire fiyatları ne kadar?
Kayseri kiralık daire fiyatları bölgede yatırım yapmak isteyenlerin ve yaşayanların yakından takip ettiği konulardan. Zingat.com Bölge Raporuna göre, Kayseri kiralık ev fiyatı ortalama 100 metrekare için minimum 357 TL, maksimum 595 TL arasında değişiyor. Kayseri ilinde ortalama kiralık daire fiyatı 476 TL olarak gösteriliyor. İlde kiraya verilen bir konutun yatırım geri dönüş süresi i 21 yıl olarak hesaplanıyor.
Kayser’in konutta kazandıran ilçeleri
Kayseri’nin konutta kazandıran ilçelerinin başında Talas, Kocasinan ve Melikgazi geliyor. İşte bu ilçelerin konut piyasasına dair önemli bilgiler:
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Kayseri “akıllı şehir” olacak!
Kayseri, Gaziantep ve Sakarya ilinin “Akıllı Şehirlere Dönüşüm Hareketi” kapsamında 2023 yılına kadar, akıllı şehir haline dönüştürülmesi planlanıyor. Projede yürütülen çalışmalara ilk olarak Kayseri ilinden başlanması, bölgeyi öne çıkarıyor. Akıllı şehir olmaya hazırlanan Kayseri, bu özelliği ile gayrimenkul geliştiricilerin ilgi odağında. Planlı kentleşen Kayseri, nitelik konut sayısıyla son yıllarda gayrimenkul sektörünün yıldızı parlayan şehirlerinden. Önümüzdeki yıllarda daha da değerlenmesi beklenen Kayseri’de son bir yılda satılık konut fiyatları ne kadar arttı? Kayseri satılık ve kiralık daire fiyatları ne kadar? İşte Kayseri emlak piyasasına dair merak edilenler…
Kayseri satılık daire fiyatları?
Zingat.com Bölge Raporuna göre, Kayseri satılık konut piyasasında son bir yılda satılık konut fiyatları yüzde 1.29 artış gösterdi. Kayseri şehrinde ortalama konut metrekare fiyatları 1.223 TL oldu. Kayseri’de satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 91 bin 762 TL ile 152 bin 900 TL arasında değişiyor.
Kayseri kiralık daire fiyatları ne kadar?
Kayseri kiralık daire fiyatları bölgede yatırım yapmak isteyenlerin ve yaşayanların yakından takip ettiği konulardan. Zingat.com Bölge Raporuna göre, Kayseri kiralık ev fiyatı ortalama 100 metrekare için minimum 357 TL, maksimum 595 TL arasında değişiyor. Kayseri ilinde ortalama kiralık daire fiyatı 476 TL olarak gösteriliyor. İlde kiraya verilen bir konutun yatırım geri dönüş süresi i 21 yıl olarak hesaplanıyor.
Kayser’in konutta kazandıran ilçeleri
Kayseri’nin konutta kazandıran ilçelerinin başında Talas, Kocasinan ve Melikgazi geliyor. İşte bu ilçelerin konut piyasasına dair önemli bilgiler:
- Talas ilçesinde ortalama konut metrekare fiyatları 1.255 TL olurken, konut yatırım geri dönüş süresi 21 yıl olarak hesaplanıyor. Talas’ta satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 94 bin 106 TL ile 156 bin 800 TL arasında değişiyor. Talas kiralık daire fiyatı ortalama 100 metrekare için; 377 TL- 629 TL aralığında ölçümleniyor.
- Kocasinan’da ortalama konut metrekare fiyatları 1.191 TL oldu. Kocasinan ilçesinde satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı, 89 bin 310 TL ile 148.900 TL arasındayken, kiralık daire fiyatı ise 362 TL ile 604 TL aralığında değişiyor. İlçede kiraya verilen bir konutun yatırım geri dönüş süresi de 21 yılı buluyor.
- Melikgazi ilçesinde ortalama konut metrekare fiyatları 1.209 TL olurken, konut yatırım geri dönüş süresi 22 yıl olarak gösteriliyor. Melikgazi’de satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 90 bin 710 TL ile 151 bin 200 TL aralığında. Melikgazi kiralık daire fiyatı ise ortalama 10 metrekare için 349 TL ile 581 TL arasında değişiyor.
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