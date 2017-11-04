Kayseri enflasyon rakamları açıklandı

Kayseri’de ana harcama grupları itibariyle 2017 Ekim ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 12,68 ile giyim ve ayakkabı olurken, bunu yüzde 2,94 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri, yüzde 2,93 ile ulaştırma ve yüzde 2,44 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 2,51 ile eğlence ve kültür oldu. Kayseri’de ekim ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 56,86 ile hırka (kadın için), yüzde 44,21 ile kabak ve yüzde 42,06 ile kaban yünlü (erkek için) olurken, en çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 28,4 ile limon ve yüzde 16,75 ile elma oldu. Ülkemizde ise 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 37,92 ile hırka (kadın için), yüzde 36,24 ile kazak (kadın için), yüzde 34,7 ile kaban (kadın için), yüzde 34,24 ile kaban anorak tipi (erkek için) olurken; en çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 27,12 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar ve yüzde 25,59 ile limon oldu. Kurum Haberi