Kayseri Esnafı'nın Kullandığı Kredi Miktarı

2012 yılında kullanılan kredi hakkında bilgi veren Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, “Biz üyelerimize azalan bakiye sistemine göre altışar aylık işlemde 3 yıl vadeye kadar kredi kullandırıyoruz. 2012 yılında 20 milyona yakın para kullandırdık. 10 milyonda önceki dönemden esnaflarımızın üzerinde vardı” diye konuştu.

Kayseri esnafının 75 milyon lira kredi kullandığını söyleyen Alan, “Kayseri'de merkez esnaf ve kefalet kooperatifimiz 30 milyon lira esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırdık. Bunun yanında ilçelerimizde de kooperatiflerimiz var. Bir de merkezde Argıncık'ta kefalet kooperatifimiz var bunlarla birlikte 52 milyon lira toplam kullandırılan. Geçmiş yıllardaki krediler ile birlikte 75 milyon lira il genelinde kredi kullandırdık” ifadelerinde bulundu.

Kredi kullanan esnaf türlerini de açıklayan Alan, “Genellikle alım ve satımla uğraşan ticaret erbapları ile ilgili kredi kullanılıyor. Bunun yanında nakliyeciler, otobüs ve servis minibüsçüleri, taksi şoförlerimiz, bakkalımız, mobilyacımız, tuhafiyecimiz yine oto sanatkarlarımız değişik meslek dallarında Esnaf Odası'na kayıtlı olan esnafımız bizlerden rahatlıkla kredi kullanabilir” diye konuştu.