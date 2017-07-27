Kayseri girişimciliğini taçlandırmalı

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi, ekonomi uzmanı Prof. Dr. Kerem Alkin “15 Temmuz’un Ekonomik ve Siyasi Etkileri, Öncesi-Sonrası” başlık konferansa katılmak için Kayseri’ye geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik ve Stratejist Abdullah Çiftçi’nin de katıldığı konferans Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konferans öncesi gazetemize konuşan Prof. Dr. Kerem Alkin Kayseri ekonomisi üzerinde değerlendirmelerde bulundu.



“Konya Kayseri’nin önüne geçti”

Kayseri’nin Türkiye Ekonomisinin üretim anlamındaki en önemli merkezlerinden bir tanesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Alkin, “Bu dönemde benim Kayseri’den beklentim sektörel çeşitlendirmeye ağırlık vermeleri. Konya ve Kayseri arasında son dönemde çeşitli şehirler arasındaki yarışların benzeri var. Bu Türkiye’nin geleceği açısından iyi bir şey. Her şehrin gelecek ile ilgili fırsatları değerlendirmesi gerekiyor. Konya bu dönemde sektör çeşitlenmesinde biraz Kayseri’nin önüne geçti” açıklamasında bulundu.



Kayseri’nin iddiasını sürdürmesi için çeşitlendirmeye gitmeli

Önümüzdeki dönemde Kayseri’nin bulunduğu İç Anadolu’da iddiasını sürdürebilmesi için aslında sektörel çeşitlendirmeye ağırlık vermesinin doğru olacağına işaret ettiğini vurgulayan Alkin, “Tekstilden başlayarak belki çok daha fazla sayıda sektör nasıl Kayseri’ye kazandırılabilir? Burada ne yapılabilir? Bunlarla ilgili oturup stratejiler üretilmesi lazım. Kayseri’nin bir girişimcilik becerisi var. Bir üretim başarısı var. Bunu taçlandırmak adına mutlaka sektörel çeşitlendirmeye ağırlık verilmesi taraftarıyım. Takdir yine değerli Kayserililerindir.” diyerek sözlerini noktaladı.

Haber: Bünyamin Gültekin

