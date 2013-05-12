Kayseri Gross 3. şubesini açtı

Açılışta bir konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh büyükkılıç, Kayseri Gross’un hizmetlerinin daha iyi yerlere taşınması dileklerinde bulunarak; “Bu güzel ve manevi bir günde böyle güzel ve nezih bir ortamda alışveriş yapma fırsatını sundukları için Kayseri Gross’u kutluyorum. İnsanların rahatlıkla alışveriş yapabilecekleri bir yer bu hizmetleri daha iyi yerlere taşımalarını arzuluyorum” dedi.

KTO Başkan adayı Mahmut Hiçyılmaz’da yaptığı açıklamada böyle bir müesseseyi kazandıranlara teşekkür etti.

“Tüm masraflardan tüketiciyi koruyoruz”

Kayseri Gross Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kurt ise açılış vesilesiyle yaptığı konuşmada yaklaşık 2 ay önce Talas mağazalarının açılışını yaptıklarını ve Kayseri Gross olarak 3. şube açılışı yapacaklarını söyleyerek şöyle devam etti; “Sizinde bildiğiniz gibi Kayseri Gross belirli günlerde değil, her gün belirli ürünlerde değil tüm ürünlerde sürekli indirim yapmaktadır. Bu mağazalarda fiyatları artıracak tüm masraflardan tüketiciyi korumak birinci önceliğimizdir. Mağazalarımızda toptan satış ve toptan fiyatına perakende satış yapılmaktadır. İsteyen fiş isteyen fatura ile alışveriş yapabilmektedir.”

Kurt; mağazalarında gıda ve temizlik ürünleriyle beraber, zücaciye, plastik ve iç giyim çeşitlerini de bünyelerinde bulundurduklarını belirterek. “Bizim Gıda A.Ş’yi 1998 yılında 9 ortaklı olarak kurmuştuk. O günden başlayan gıda sektöründe ki serüvenimiz 2010 yılında Kayseri Gross mağazalarına dönüşmüştür. Yolumuza şirket olarak 8 ortakla devam etmekteyiz. Birlikte olmanın bereketini görüyoruz. Aynı zamanda şehrimize hizmet etmenin ve istihdam oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gross ailesi olarak 60 kişilik istihdam oluşturduk. İstihdamın ülke için huzur olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

Kurt, konuşmasının sonunda şehrimiz ve ülkemiz için marketin hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu ve açılışa katılanlara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından gazetemiz yazarlarında Abdülhamit Bayırbaş dua etti. Memduh Büyükkılıç ve Mahmut Hiçyılmaz’ın kurdele kesimi ile mağazanın açılışı gerçekleştirildi. Açılışla beraber vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği mağazada alışverişler yapılmaya başlandı.

Haber: Bünyamin Gültekin