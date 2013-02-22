Kayseri Gross Talas Şubesi Açıldı

Talas Anayurt mevkiinde, Tut Kavşağı’nın ilerisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, İl Genel Meclisi Başkanı Sadettin Aydın, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, il ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaşında katıldığı bir törenle, dualar eşliğinde açılışı yapılan Kayseri’nin sürekli indirim marketi Kayseri Gross, müşterilerinin beğenisine sunduğu binlerce çeşit ürünle ve alışveriş kolaylığıyla tanınıyor.

Açılış töreninde yaptığı konuşmada ilçeye yapılan yatırımların ilçenin gelişmişliğinin göstergesi olduğunu belirten Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, hijyenik ve sağlıklı bir ortamda hizmetlerin sunulması gerektiğine de vurgu yaparak yatırımcılara ve ilçe halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Yapılan duanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, İl Genel Meclisi Başkanı Sadettin Aydın ile Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ve işyeri sahibi kurdeleyi birlikte kesti. Açılışın ardından Başkanlar marketin içerisini gezerek market yöneticilerinden bilgi aldı.