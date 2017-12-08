Kayseri hava trafiği arttı

2017 Yılı Kasım ayında Kayseri Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artışla 1.017, dış hatlar uçak trafiği yüzde 90 artışla 118 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 6 artışla 1.135’e ulaştı.







2017 Yılı Kasım ayında Kayseri Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 27 artışla 1.445 ton olarak gerçekleşti.

2017 Yılı Kasım Sonu gerçekleşmelerine göre; Kayseri Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 1.985.344 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 14.241’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 10 artışla 20.628 tona ulaştı.

Kurum Haberi