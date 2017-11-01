Kayseri İstiridye mantarının üretim merkezi olacak

Gesi mahallesinde düzenlenen tanıtım günlerine, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Ayhan Temiz, Kayseri İstiridye Mantarı Üreticiler Derneği Başkanvekili İsmail Yılmaz, istiridye mantarı yetiştiricileri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kayseri İstiridye Mantarı Üreticiler Derneği Başkanvekili İsmail Yılmaz, “Alternatif tarım arayışları içerisinde istiridye mantar üretimini kendimize şiar edindik. Devletimizim bize göstermiş olduğu büyük kolaylıklar, Tarım İl Müdürümüz ve personelinin büyük destekleri ile karşınıza çıkıp ‘Biz bu mantarı Kayseri’de ürettik’ diyebiliyoruz. İstiridye mantarında 4 yıllık bir geçmişi olan Kayseri’de 40’ın üzerinde bir üreticiye sahibiz. Hedeflerimiz oldukça farklıdır. Misyonumuz, Kayseri’nin İç Anadolu Bölgesi’nin lokomotifi hale getirmektir. Bunu da yalnız başaramıyoruz” ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, mantar kültürünün oluşması gerektiğini söyleyerek, “İnsanların hem protein ihtiyacını karşılayıp hem de sağlıklı olarak beslenmesini ön gören böyle bir yaklaşıma destek vermemiz lazım. Zaten hükümetimizin ve Tarım Bakanlığımızın destekleri de bunu çağrıştırıyor. Hanımefendilerin bu işlerde öncü olmasını, Cumhurbaşkanımızın da son dönemlerdeki uyarıları gibi devlet kapısı mantığından artık vazgeçmeliyiz. Hepimiz çalışmalıyız ve üretmeliyiz. Üretmek çok güzel bir duygudur. Bunu ürettiğiniz zaman onun keyfi bambaşka olur. Bizlerde belediye olarak sizlere her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Ayhan Temiz ise, 2017 itibariyle Kayseri’de 30 istiridye mantarı yetiştiricisi olduğunu kaydetti. Temiz, “İstiridye mantarı üretimi, kültür mantarına alternatif olarak hızla yetiştiriciliği artan bir sektör haline gelmektedir. İlimizde ilk defa 2015 yılında 2 üretici ile başlayan istiridye mantarı yetiştiriciliği, 2017 yılında 30 üretici ile devam etmektedir. Toplam 500 ton kapasiteli işletmelerde 150 ton üretim gerçekleşebilmektedir. İstiridye mantarı, kültür mantarına istinaden çevre koşulları bakımından daha az seçici, hastalık zararlarına dayanımı yüksek ve besin değeri yüksek bir ürün olması dolayısıyla ön plana çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından aldığı teşvik ile istiridye mantarı tesisi kuran Abide Yılmaz’ın tesisi gezildi.

İHA