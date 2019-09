"Kayseri, komşu illeriyle beraber ticaretin merkezi”

Düzenlenen meclis toplantısına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, Kayseri Gaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba ve oda üyeleri katıldı.



Kayserinin bütün kuruluşlar ile bir arada uyum içerisinde çalıştığını söyleyen Ömer Gülsoy, “Öncelikle konuşmamın başında bugün Adana’nın merkez ilçesi Yüreğir’de polislerimizi taşıyan servis aracına yapılan bombalı saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralı emniyet güçlerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ayrıca Kuzey Irak’ta teröristlerin hain saldırısı sonrası şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim şehadetlerini kabul etsin, milletimizin başı sağ olsun. Devam eden operasyonlarda vatanımızın birliği için canla başla mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyor, Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Seçimlerden önce zat-ı alinizi meclisimize davet ettik ve projelerinizi anlatma imkânı buldunuz. Bu, seçimlerden sonra katıldığınız ilk meclis toplantımız. Kayseri’nin en büyük meslek örgütü olarak, Valiliğimiz belediyelerimiz, üniversitelerimiz, diğer mülki ve askeri erkân, STK ve meslek örgütleri ile uyum içerisinde çalışmamızı sürdürüyoruz” dedi.



‘Sadece Türkiye değil, tüm dünya faizle mücadele ediyor’

Ülkelerin faiz oranlarından dolayı sıkıntılar yaşadığını ve sadece Türkiye’yi etkilemediğini tüm dünyada etkili olduğunu söyleyen Gülsoy, “Bildiğiniz gibi Merkez Bankası önceki hafta faizlerde 325 temel puanlık ikinci indirimi yaptı. Böylece Para Politikaları Kurulu son iki ay içerisinde faizlerde 750 temel puanlık indirim yapmış oldu. Faizler önceki ay yüzde 24’den 19.75’e düşürüldü. Bu ay da 325 temel puan daha aşağı çekilerek 16.50’ye indirildi. Faiz oranı son indirimle, geçtiğimiz yıl genel seçimler öncesine, yani 1 Haziran 2018 öncesine getirilmiş oldu. Genel seçimlerden sonra dış müdahaleler odaklı yaşadığımız darboğazla biliyorsunuz faizler geçtiğimiz yılın ağustosunda yüzde 24’lere çıkmıştı. Aslında sadece Türkiye değil, tüm dünya faizle mücadele ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası FED faizlerde 25 baz puanlık bir indirime giderken, öncesinde ise Avrupa Birliği Merkez Bankası ECB 10 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın Merkez Bankası Başkanına yönelik tasarrufunun doğru olduğu küresel hamlelerle de teyit edilmiş oldu. Elbette faizlerin indirilmesi güzel. Ama, bunun iç piyasaya da yansıması gerekiyor. Aslında ilk faiz indiriminden sonra kamu bankaları özellikle konut faizlerini 0.99’a çekmişti. Son faiz kararı ile birlikte İş Bankası da konutlara verdiği kredi faizlerini 1.18’e kadar indirdi. Tüm özel bankaların Merkez Bankası kararlarından sonra faizleri indirmelerini, daha önce verilmiş kredileri de süratle yeniden yapılandırmalarını bekliyoruz. Hem Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, hem de Bankalar Birliği’nin bu yöndeki çağrısına özel bankaların daha hızlı karşılık vermesi lazım. Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın 25 milyon liralının altı ve üstündeki borçların yapılandırması ile ilgili çerçeve anlaşmalarının süratle hayata geçirilmesini istedi. Bazı bankaların bu noktada faizleri revize etmede ayak sürüdüğünü üzülerek görmekteyiz” dedi.



‘İthalat ve ihracat rakamları yılın ilk çeyreğinden daha iyi’

Gülsoy, TUIK rakamlarına göre yılın ikinci çeyreğinin daha fazla umut verici olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biliyorsunuz TUİK bu ayın başında 2019 yılının ülkemiz ekonomisindeki ikinci çeyrek rakamlarını da açıkladı. Bu rakamların bir bölümü moral bozucu ama bir süre sonra açıklanacak üçüncü çeyrek ve yeni yılda açıklanacak 2019 verilerinin daha olumlu olacağına inanıyorum. İsterseniz 2. çeyrek ve bu yılın ilk yarısının rakamlarına da genel hatları ile göz atalım. Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 1.5 daha azalmış. Aynı dönemde yurt içi hasılayı oluşturan belli başlı ana kalemlere baktığımızda tarım sektörünün toplam katma değerinde yüzde 3.4 artış görülürken, sanayide yüzde 2.7,inşaatta ise yüzde 12.7 daralma olduğunu görüyoruz. Yine hizmetler sektörünün katma değeri de binde 3 gibi azalmış durumda. TUİK verilerine göre, hane halkı nihai tüketim harcamaları yüzde 1.1 azalırken, devletin nihai tüketim harcamaları ise yüzde 3.3 oranında artış göstermiş. TUİK’in istatistiklerinin bir bölümü canımızı sıkarken ihracat ve ithalat rakamları iyi. İkinci çeyrekte ihracat yüzde 8.1 artarken, ithalat ise yüzde 16.9 oranında azalmış. Bu yılın ikinci çeyreğindeki veriler, aynı yılın ilk çeyreğine göre daha umut verici.”







‘Elektrik geçen yıla oranla yüzde 100 zamlı’

Elektrikteki zammın geçen yıla göre yüzde 100 arttığını ve konutlardaki doğalgaz kullanımının da yüzde 64’e ulaştığını belirten Ömer Gülsoy, “İş dünyası olarak üretimi destekleyici politikaların mutlaka desteklenmesini bekliyoruz. Özellikle elektrik ve doğalgaza art arda gelen zamların maliyetleri ciddi manada artırdığını ve rekabet şansımızı zora soktuğunu belirtmek isterim. Maalesef geride bıraktığımız iki ay içerisinde doğalgaza yüzde 30 zam yapıldı. Elektriğe yapılan zam ise neredeyse geçtiğimiz yılla mukayese ettiğimizde, yüzde yüzü bulmuş durumda. Geçtiğimiz yıla kıyasla konutlarda doğalgaz artışı ise yüzde 64’e ulaştı. Finansa ulaşma koşullarının iyileşmesi ve tedavüldeki para hacminin genişlemesi ile büyüme rakamlarında sağlıklı bir artış yaşanacağını söyleyebilirim. Faiz indirimlerinin hayata geçirilmesi halinde bunun kısmen gerçekleşeceğine inanıyorum. İthalattaki düşüş, ihracat ve turizm gelirlerindeki artış eminim ki büyümeye pozitif katkı sağlayacaktır. Yılın ilk yarısındaki bazı verilerin olumsuzluğuna rağmen, şahsen yılsonu itibariyle büyüme oranında artış beklemekteyim. Maliye ve Hazine Bakanımız önümüzdeki ayla birlikte enflasyonda tek haneli rakamları göreceğimizi söylüyor. Okul ve kış hazırlıklarından doğacak masraflar piyasaya bir miktar hareket getirse de, enflasyona olumsuz etki yapar diye düşünüyorum ama Sayın Bakan bu noktada daha iyimser. İnşallah biz yanılırız. Yeri gelmişken Kayseri ölçeğinde, yaz aylarında özellikle gurbetçilerimizden kaynaklanan hem moral, hem de ticari destek yaşadığımızı ifade etmek isterim” dedi.



‘Kayseri’de ihracat artış oranı yüzde 9.93 arttı’

Kayseri ihracatının Türkiye geneline göre 5 kat artarak yüzde 9.93 oranına ulaştığını söyleyen Gülsoy, “Hem ülke geneli, hem de şehrimizin dış ticaret göstergeleri bir önceki yıla göre iyi. Özellikle turizm gelirlerinin beklenenin üzerinde olması, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüş nedeniyle geçtiğimiz temmuz ayında cari denge 1.16 milyar dolar fazla verdi. Bu AK Parti’nin 17 yıllık iktidarı döneminde ulaşılan en yüksek aylık cari fazla. Çok kolay değil elbet, dilerim bu sürdürülebilir olsun. Ülkemiz ihracatı geçtiğimiz ay sonu itibariyle yüzde 2.08 artmış ama aynı oran Kayseri için yüzde 9.93. Şehrimizde ülke geneline göre ihracatta 5 kat daha fazla artış var. Geçtiğimiz ay sonu itibariyle ihracatımız bir milyar 432 milyon 627 bin dolara ulaşmış. Buna serbest bölgeden yapılan yaklaşık 250 milyon dolarlık rakamı da eklediğimizde ilk sekiz ay itibariyle bir milyar 680 milyon dolara ulaşıyor. Aynı dönem için Kayseri’nin ithalatı yaklaşık 800 milyon dolar civarında. Yani Kayseri ağustos sonu itibariyle 850 milyon dolar dış ticaret fazlası veren alkışlanacak bir şehir” ifadelerinde bulundu.









‘Ulaşım geliştikçe ticarette hareketlenme artacaktır’

Gülsoy, Kayseri’nin havaalanının artık yetmediğini ve ticaretin gelişmesi açısından ulaşım alanında yenilikler yapılması gerektiğini vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kayseri, ticaret ve sanayideki önemini sürdürmek, bir süredir hepimizin gayret gösterdiği turizmden payını almak istiyorsa, mutlaka rahat ulaşılabilen bir şehir olmak zorunda. Bunun için Kayseri’nin kara, hava ve demiryolu bağlantılarının günümüz şartlarına göre revize edilmesi gerekir. Hepimiz biliyoruz, çok söyledik, bu işlerimizi takip eden önemli isimlerden biri olan Memduh Başkanın huzurunda bir daha söylemekte yarar var. Artık havaalanımız Kayseri’ye yetmiyor. Hangi saatte giderseniz gidin yarım saat arayla iki uçak kalkacaksa insanlar oturacak yer bulamıyor. Biletlerin ne kadar pahalı olduğunu, sefer sayısındaki azlığı daha önce dillendirmiştim, yeniden söylemeye gerek yok. Yüksek Hızlı Tren konusunda maalesef geç kaldık. Sayın Cumhurbaşkanımız Sivas kongresinin 100. Yılı nedeniyle komşumuzda yaptığı konuşmada önümüzdeki yıl ramazan ayına Sivas’ın yüksek hızlı trene kavuşacağını söyledi. Sivaslı hemşerilerimiz adına sevindiğimi söylemeliyim. Kayseri Ankara YHT projesinin kaynak bulunarak süratle ihale edilmesini, son yıllarda dillendirilen Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya ve Antalya YHT hattının etüt çalışmalarının da bitirilerek biran önce proje yapım aşamasına gelmesini beklemekteyiz. Kısacası ticaretin ve ekonominin gelişmesi için en elzem olanı ulaşımdır. Hak ettiğimiz yere gelebilmemiz için ulaşım sorunumuzun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Ulaşım geliştikçe ticaret daha da gelişecektir. Önümüzdeki ay içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri’ye gelecekler. Sivas’ta vermiş olduğu müjde gibi Kayseri’de de ulaşım konusunda Cumhurbaşkanımızdan müjdeli haberleri bekliyoruz. Belediye bünyesinde olan ve kısa adı UKOME olan ulaştırma koordinasyon merkezi’nin geçtiğimiz hafta 17 ana bulvarda hız sınırını 70 km olarak açıklamasını doğru bulduğumuzu belirteyim. Bazı ana caddelerimizde, mesela alt geçitler yaptığımız,raylı sistem nedeniyle ortasından böldüğümüz bir caddemizde bile hız sınırı 50 km’di. Bu da gençlerin ‘kanto atmak’ dediği bir hız anlamına gelir ki, açık söyleyeyim trafik akışını olumsuz etkiliyordu. Elbette ara sokaklarda,okul,cami önlerinde hız limitlerini düşürelim. Buralarda kasis yapalım,ama ana bulvarlarda 70 km hız limitinin normal olduğunu düşünüyorum. Son günlerde üyelerimiz özellikle 70-80 ile giderken 50 km hız bulunan caddelerde bin lira gibi trafik cezası yediler. Bu cezanın da hiç az olmadığı şüphesiz hepinizin takdiridir.”



Kayseri Ticaret Odası olarak 23 gündür eylemlerine devam eden annelerin yanında olduklarını söyleyen ve annelerin duruşunun terörü boğacağını söyleyen Ömer Gülsoy, “Kayseri Ticaret Odası olarak Diyarbakır’da evlatlarını terörün kıskacından kurtarmak için yaklaşık 23 gündür ‘dik ve yürekli bir duruş’ ortaya koyan annelerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki , bu annelerin vakur duruşu Kandil başta terör örgütü ve destekçilerini boğacaktır. Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için ayağa kalkan annelere ülkemiz aleyhine her türlü organizasyonun içinde bulunan bazı sanatçı taifesi ile malum çevrelerin destek vermemesini de şiddetle kınıyorum. Biz Kayseri olarak, Kayseri’nin en büyük meslek örgütü olarak bu annelerimizin haklı feryadına her zaman kulak verecek ve yanlarında olduğumuzu göstereceğiz. Sözlerimin sonunda bir teşekkürüm olacak. Yaklaşık 5 buçuk yıldır Kayseri’de başarılı bir çalışma ortaya koyan Emniyet Müdürümüz Sayın İbrahim Kulular, son kararname ile emniyet genel müdür yardımcılığı görevine atandı. Kulular Müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyorum. Aslında bu kararname terörle mücadeleden, asayişe, tesis kazandırmadan toplumla ilgili projelere kadar Emniyet müdürümüzün başarılı bir çalışma ortaya koyduğunun da karinesi oldu. İbrahim kulular Bey’in yeni görevinde de başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyor, şehrimize yaptığı hizmetler nedeniyle hepiniz adına kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygularla değerli başkanımıza meclisimize teşriflerinden dolayı hepiniz adına tekrar teşekkür ediyor ve bir kez daha hoş geldiniz diyor beni sabırla dinlediğiniz için saygılar sunuyorum” dedi.







Kayseri’nin artık kabına sığmayan ve her gün büyüyen bir şehir olduğunu belirten Kayseri Büyükşehir belediye başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’de bizim dayanışmamız, birlikte güçlüyüz şeklinde berekete vesile olduğunu da vurgulamış olduk. Öncelikle Kayserimiz gelişiyor ve güzelleşiyor. Kendi kendine yeten şehir diye hep nitelendiriliyor. Fakat artık kendi kendine yetmeyen ve kabına sığmayan dolayısıyla Ankara’nın desteğini her zaman bekleyen ve göz ardı edilmeyecek bir yaklaşım içerisinde hatırlatmak istiyorum. Kayserimiz ticaretin merkezi ve ticaret denilince ipek yolu akla geliyorsa, Kültepe Kaniş Karum da olmazsa olmazı. Üzerindeki Kervansaraylar bu işte ticaretin en önemli değeri olduğunun belirtisi. Ahi ahlakı ile donanmış Kayseri’nin güzel insanlarının geçen hafta yapmış oldukları Ahi programları nedeniyle de gündeme gelmiş olması güzel ve bizleri sevindirmekte” dedi.



Başkan Büyükkılıç, ticaretin merkezi olan Kayseri’de sadece teşvik değil tecrübe ve uyumun da merkez haline gelmesinde büyük bir payı olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kayseri 1 milyon 200 bin şehir merkezinde, 200 bin taşra ilçelerimizde ve 100 bin de misafir nüfusu göz önüne aldığımızda 1 buçuk milyonluk bir potansiyeli içermektedir. Ben Kayseri’yi böyle görmüyorum. Yozgatımız, Niğdemiz, Sivasımız başta olmak üzere bakıldığında, bir o kadar daha potansiyele sahip olduğunu paylaşmak istiyorum. Ticari anlamda da bu yaklaşım çok daha önem arz etmekte. Organizelerimiz başta olmak üzere bin 500 civarında endüstri merkezimizin olması bizim bu civardaki gücümüzü göstermektedir. Belki başka şehirlerin teşvikleri var ama teşviklerin de kuru kuruya hiçbir işe yaramadığını, deneyimin ve birikimin burada çok önem arz ettiğini, potansiyel olarak Kayserimizdeki organize sanayilerimizdeki gerçekten birikim olan sanayi ortamımızın çok daha önemli olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Teşviklerden dolayı çevre illere yatırım amaçlı giden arkadaşlarımızın geri Kayseri’ye döndüğünü de bilmekteyiz. Bu teşvik olmasa da biz bir şeyler yaparız mantığı ile değerlendirilmesi yerine, gereken teşviklerin bu şehre verilmesinin çok daha doğru ve yerinde olacağını da hatırlatmak isterim. Biz nefis peşinde koşan değil, sorumluluk makamında hareket etmeyi her zaman tercih eden bir yaklaşım sahibiyiz. İnşallah sizlere layık olur, gece gündüz demeden sizlere en iyi hizmetleri getirme yolunda irade gösteririz.”



Konuşmanın ardından Başkan Büyükkılıç katılımcılara belediye faaliyetleri ile ilgili sunumlar yaptı. Daha sonrasında da Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Başkan Büyükkılıç’a plaket taktim etti.