“KAYSERİ, MADENCİLİĞİN DE MERKEZİ KONUMUNDADIR”

Develi ilçesinde altın madeni çıkarma faaliyetlerini sürdüren Öksüt Madencilik’in Kanadalı CEO’su Dan Desjardins, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri, sanayinin, endüstrinin, ticaretin merkezi olarak bilinir ama bir bakıma madenciliğin de merkezi olan bir şehir konumundadır. Erciyes Üniversitesi ile işbirliği yapılarak madencilik üzerine bir araştırma merkezi kurulmalıdır” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile Öksüt Madencilik CEO’su Dan Desjardins’i makamında kabul etti. Kabulde, Genel Müdür Vekili Nizamettin İnsel ile Halkla İlişkiler Müdürü Olgun Otyakmaz da hazır bulundu.

“ALTIN MADENLERİNİN ÇIKIYOR OLMASI BİZLERİ ÜMİTLENDİRMİŞTİR”

Başkan Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, Kayseri’nin madenciliğin merkezi konumunda olan bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Ekonomiye katkıda bulunan, çevreyi bozmadan bu çalışmaları yapan, bölge insanlarının da huzursuz olmadığı ortamı sağlayan kurum ve kuruluşlar her zaman takdire şayandır. Kayseri: Sanayinin, endüstrinin, ticaretin merkezi olarak bilinir ama bir bakıma madenciliğin de merkezi olan bir şehir konumundadır” dedi.

Yahyalı, Develi, Pınarbaşı, Tomarza, kentin girişinde Himmetdede gibi sayıları çoğaltılabilecek bölgelerde değişik maden çeşitlerinin söz konusu olduğunu belirten Büyükkılıç, “Son süreçte altın madeni ile ilgili gerek Kocasinan ilçesi Himmetdede bölgesi, gerekse Develi ilçesinde bu madenlerin çıkıyor olması bizleri ümitlendirmiştir. Değerli kaymakamımız ve başkanımız ile irtibat ve görüşmelerimizde sosyal sorumluluk bağlamında yapılan projeler söz konusu, ancak bunun yeterli olmadığının kamuoyu açısından konuşulduğunun farkındayız. Bizler de her zaman bu şehrin, ülkenin, yatırımcının huzurunu önemseyerek bu konuda bir bakıma onların bizlere güvenlerini, zaten paylaşıyoruz, ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğimizi hep ifade ediyoruz” diye konuştu.

MADENCİLİK ÜZERİNE BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZİ

Erciyes Üniversitesi ile işbirliği yapılarak madencilik üzerine bir araştırma merkezinin kurulması gerektiğini kaydeden Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Fiziki olarak yapılacak yatırımların yanında üniversitemiz ile iş birliği halinde bölgemiz ile ilgili madencilik üzerine bir araştırma merkezinin sizlerin, şehrimizin, ülkemizin yararına olacağını, bu konuda da ayrıca bir çalışmanın yapılması yönünde bilimsel olarak sizlerin kazanımlarınızı bizlerle paylaşarak, ülkemize, dünya insanlığına kazandırmayı yolunda gayret göstermeliyiz diye düşünüyorum. 4 üniversitemiz var, bin 500 endüstri fabrikamız var, ticaret geçmişi ile merkez olan bir şehir, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir. İpek Yolu üzerinde olan bir şehir. Erciyes gibi uluslararası standartta bir değeri olan, gastronominin yani yeme, içmenin değişik kültürlerden gelen zenginlikleri olan bir şehir, en önemlisi de güvenli bir liman, huzur şehri Kayseri. Halkı, yöneticilerine güvenir ve inanır, aynı zamanda ekonomik bağlamda da kendi kendine de yeten bir şehir. Mimar Sinan’ın şehri Kayseri. Büyükşehir, konforu var, olanakları var ve sıkıntısı olmayan bir şehir. Bu zenginlikleri yönüyle Kanada’ya çok benziyor. Bu güzellikleri bağrında barındıran şehrin daha da güzel olması için bugüne kadar yaptıklarınıza teşekkür ediyor, bundan sonra yapacaklarınızı daha güçlü bir şekilde beklediğimizi de paylaşmak istiyoruz.”

“TÜRKİYE’DE YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARDA ÇOK İYİ SONUÇLAR ELDE EDİYORUZ”

Öksüt Madencilik’in Kanadalı CEO’su Dan Desjardins da konuşmasında Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileterek, “Bir yıldan fazla bir süredir Türkiye’de yatırım yaptığımızı, çok iyi sonuçlar elde ettiğimizi rahatlıkla anlatıyoruz. Bizim Develi’de projemiz 200 milyon doların üzerinde bir rakam. Bizim Develi’deki yatırımımız hepsi zamanında başladı ve zamanında gitti. Hiç yabancı çalıştırmıyoruz, Türk insanı çalıştırıyoruz. Biz de yatırımcılarımıza ve herkese Türkiye’de yatırımlarımızı artırmak istediğimizi söylüyoruz. Yatırımlarımızı yeni madenlerle artırmak istiyoruz. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye ilişkin tanıtım filmlerini izlettirdiği Kanadalı CEO’ya ziyaret anısına porselen tabak hediye edildi.