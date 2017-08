Kayseri mobilya tasarımında farkını gösterecek

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden biri olan Kayseri'de, organize sanayi bölgesine kurulan Endüstriyel Tasarım Merkezi, modern tasarımlarıyla sektörün ufkunu açıyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) bünyesinde açılan merkez, markalarını tasarımla desteklemek isteyen, bünyesinde tasarımcı istihdam etmeyen firmalara, pazar verileri ve teknolojinin sunduğu olanaklar çerçevesinde hizmet veriyor.

Sektör odaklı çalışmalar ortaya koyan Endüstriyel Tasarım Merkezi yaklaşık iki yılda 100'ün üzerinde geliştirdiği özgün tasarımla firmaların küresel rekabet gücüne katkı sağlıyor.

KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, AA muhabirine, 1976'da kurulan Kayseri OSB'de bin 200 sanayi tesisinin olduğunu, bu tesislerden yaklaşık 300'ünün ise mobilya sektöründe üretim yaptığını söyledi.

Kayseri'nin bu özelliğiyle Türkiye'nin "mobilya başkenti" unvanını kazandığını dile getiren Nursaçan, "Buradaki işletmeler alt ve orta kesime hitap ediyor. Burada üretilen mobilyalar yaklaşık 200 ülkeye ihraç ediliyor. Hem iç piyasada hem de dış piyasada ciddi bir pazarı var." dedi.





Mobilya konusunda tasarım konusunda eksik olduklarını, bunu gidermek için de Endüstriyel Tasarım Merkezi'ni kurma kararı aldıklarını ifade eden Nursaçan, şunları kaydetti:

"Dünya ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşamakta, bizim de o değişim ve dönüşüme ayak uydurmamız için Endüstriyel Tasarım Merkezi kurduk. Amacımız, günümüz iş dünyasında fark oluşturmada, rekabet edebilmede, hizmette, imajda katma değer oluşturmada, markalaşmada, en önemli farklılaşma aracı olan tasarımın gücüyle firmaların buluşmasını sağlayarak, dünya standartlarında üretimi yapılmış koleksiyonlarla bölgedeki Ar-Ge ve yenilikçi kapasitenin artırılmasını sağlamaktır. Bugün tasarım her alanda ciddi manada ihtiyaç haline geldi. İnsanların zevkine, renk beğenisine, ergonomisine uygun ürünler üretilmesi gerekiyor. Biz de kurduğumuz merkezle üreticilerimize vermeye başladığımız tasarım desteğiyle onların ürünlerini dünya pazarında daha kolay pazarlayabilmelerine katkı sağlıyoruz."





"Bundan sonra Kayseri durmayacak"

Nursaçan, Endüstriyel Tasarım Merkezinin geçen yıl aktif bir şekilde çalışmalarına başladığını, bu yıl 100'ün üzerinde tasarıma ulaştıklarını, yıl sonunda hedeflerinin 300 yeni tasarımı yakalamak olduğunu belirtti.

Kayseri'nin iç piyasada olduğu kadar ihracatta da lider konumda bulunduğunu ve yeni tasarımlarla Kayseri'nin gelecek yıllara damga vuracağını ifade eden Nursaçan, şöyle devam etti:

"Çin bugün 75 milyar dolar civarında ihracat yapıyor. Dünyadaki mobilya ihracatı 300 milyar doların üzerinde ve bunun 4'te 1'ini Çin yapıyor. Türkiye'nin mobilya ihracatı yaklaşık 2,5 milyar dolardır. Buradaki en büyük pay da Kayseri'nindir. Bundan sonra Kayseri durmayacak, Kayseri sanayicisi kümelenmeyi yaptığı zaman, tasarımı geliştirdiği zaman daha iyi ihracat rakamlarına çıkacaktır. Ayrıca Kayseri olarak Avrupa'ya da ciddi manada ürün satabiliyoruz. Bunu daha da geliştirebilmek için KOSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi oluşturduk. Sektörel bazlı hem haksız rekabetin giderilmesi hem de benzeri ürünleri kim kimden kaça alıyor konusunda sanayicimize hizmet sunuyoruz."





Mobilyaya dizi film etkisi

Kurdukları merkezde sanayicilerin, müşterilerinin eğilimleri doğrultusunda ürünler tasarlandığını anlatan Nursaçan, insanların eğilimlerini yaşadıkları coğrafyanın, sosyo-kültürel yapının hatta dizi ve sinema filmlerinin bile etkilediğine işaret etti.

Kayseri'nin Ortadoğu pazarında önemli bir yere sahip olduğunu, Türkiye'nin bu pazara dizi film ihraç etmeye başlamasıyla yeni talepler almaya başladıklarını anlatan Nursaçan, "Ortadoğu'da Kayseri'de üretilen ürünler ciddi alıcı buluyor. Diğer yandan artık Türkiye o bölgelere dizi film de ihracat eden bir ülke oldu. Filmlerde mobilyayı gördüklerinde talep ediyorlar." ifadelerini kullandı.







Tasarım merkezinden model alan firmalardan birinin yönetim kurulu başkanı Yavuz Dur da aile şirketi olarak 40 yıldır ihracat ağırlıklı yatak odası, kanepe, koltuk, yatak ve baza üretimi yaptıklarını, tasarım merkezinin kurulmasının kendileri için son derece iyi olduğunu aktardı.





Özellikle yurt dışına sattıkları ürünlerde önemli tasarım desteği aldıklarını dile getiren Dur, "Daha önce tasarımlarımızı bizden üretim olarak geri olmasına rağmen İnegöl'den temin ediyorduk. Bu tasarım merkezinden istediğimiz verimi şu an yakalamış durumdayız. Özellikle yurt dışı ürünlerimizde önemli tasarım desteği verdiler. Sadece tasarım değil üretim aşamasında da bize yardımcı oldular. Kayseri için bir kazanım oldu. Geç kalınmış bir kazanım ama inşallah bundan sonra daha da büyüyerek devam etmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.







Başka bir firmanın yöneticisi Ahmet Akkaş ise firmaları bünyesinde tasarımcı çalıştırmalarına rağmen bu merkezden de destek aldıklarını ifade etti.

Tasarım alanında bireysellikten ziyade Kayseri olarak ön plana çıkmanın daha önemli olduğunu, bu merkezin de buna hizmet ettiğini aktaran Akkaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri olarak İtalya gibi tasarımsal ürünler yapmamız için bir tasarım merkezine ihtiyaç vardı ve kuruldu. Bize destek oldu. Geçen sene 5 civarında model aldık. Mobilya işi bir modadır aslında. Modayı takip etmeniz lazım. Modayı yakalayabiliyorsanız başarılı ve marka olursunuz. Bu merkez mimarlarla çalışıyor. Daha önceden Kayseri'de yapılan mobilyalar resim üzerinden, kafamızdaki şekiller üzerinden üretiliyordu. Ama şimdi profesyonelleşti. Ürünler kopya olmaktan çıktı her firmanın kendine özgü ürünleri ortaya çıkmaya başladı.

