Kayseri Model Fabrikasında prosedür tamamlandı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün bir projesi olarak başlatılan ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO), Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ortaklığında kurulan Kayseri Model Fabrika’nın (KMF) makine ve teçhizatın resmi teslim alma prosedürü tamamlandı.

07 Temmuz 2020 Salı 12:29